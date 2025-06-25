Батарея электрокара или двигатель внутреннего сгорания: что дольше служит

Электромобили. Фото: techxplore.com

По данным британской компании Geotab, большинство батарей электромобилей могут прослужить 20 лет с минимальной ежегодной деградацией. Это на шесть лет больше, чем средний возраст автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в США.

Об этом написал InsideEVs.

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Статистика в пользу электрокаров

В течение двух десятилетий аккумуляторы электромобилей деградируют примерно на 1,8% ежегодно. После этого срока, если ничего катастрофического не произойдет, владелец все еще сможет пользоваться 64% первоначального запаса хода электрокара. Такие данные получены в результате исследования более 10 000 электромобилей.

Стоит отметить, что высоковольтные аккумуляторы электромобилей, изготовленных за последнее десятилетие, выходят из строя, но уровень отказов является статистически незначительным — менее 0,5%.

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Как деградирует батарея

Наибольшее снижение заряда приходится на первые несколько лет службы аккумулятора, но после этого оно постепенно уменьшается, прежде чем получить еще один удар в конце срока службы.

Жара также увеличивает деградацию батареи, поэтому стоит держать электромобиль в тени, особенно во время зарядки, несмотря на то, что современные электрокары имеют эффективные системы охлаждения и нагрева для контроля температуры.

Поддержание уровня заряда между 20% и 80% никель-марганцево-кобальтовых (NMC) и никель-кобальт-марганцевых (NCM) аккумуляторов является надежным способом продлить их срок службы.

На литий-железо-фосфатные (LFP) батареи это ограничение обычно не применяется, но одно исследование показало, что регулярная зарядка на 100% LFP также может потенциально сократить срок их службы.

Даже если владельцы будут придерживаться этих простых рекомендаций, нельзя избежать того факта, что аккумуляторы со временем деградируют, независимо от того, используются они или нет. Так же как шланги и насосы бензинового автомобиля изнашиваются, если он простаивает годами, аккумулятор со временем теряет часть своей емкости.

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