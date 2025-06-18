Что случится, если не заряжать плагин-гибридное авто

Зарядка плагин-гибрида. Фото: motorbiscuit.com

Практическая разница между гибридом с подзарядкой от сети (PHEV) и обычным гибридом (HEV) заключается в том, что первый может обеспечить запас хода только на электротяге обычно от 30 до 80 км. Но если PHEV не заряжать, то ничего трагического не произойдет.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама

Читайте также:

Зарядка необязательна

Единственным недостатком отказа от зарядки PHEV является то, что водитель потеряет доступ к запасу хода автомобиля исключительно на электротяге, которая здорово экономит топливо в городских пробках.

Например, Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2025 года предлагает до 68 км запаса хода на электричестве. Если RAV4 Plug-in Hybrid не заряжать, он будет работать точно так же, как и обычный RAV4 Hybrid, где бензиновый двигатель и рекуперативное торможение поддерживают заряд аккумулятора во время движения. Некоторые гибриды могут накапливать запас хода до 6,5 км просто спускаясь с длинного крутого холма.

Также читайте:

Гибридные авто, которые без проблем пробегут более 320 000 км



Тратят много топлива: гибридные авто, которых следует избегать в 2025 году

Преимущество PHEV

Возможность игнорировать зарядку PHEV можно считать огромным преимуществом. Представьте, что вы забыли вечером поставить на зарядку полностью электрический автомобиль, то утром будете иметь лишь несколько километров пробега. С плагин-гибридом такая ситуация решается легко — можно просто сесть в автомобиль и поехать, полагаясь исключительно на бензиновый двигатель.

Также читайте:

Три причины выбрать Toyota Prius 2025 года



Зачем загадочный режим B в коробке передач авто