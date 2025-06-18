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Главная Авто Что будет, если не зарядить плагин-гибридное авто

Что будет, если не зарядить плагин-гибридное авто

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Дата публикации 18 июня 2025 06:00
Что случится, если не заряжать плагин-гибридное авто
Зарядка плагин-гибрида. Фото: motorbiscuit.com
Ключові моменти Зарядка необязательна Преимущество PHEV

Практическая разница между гибридом с подзарядкой от сети (PHEV) и обычным гибридом (HEV) заключается в том, что первый может обеспечить запас хода только на электротяге обычно от 30 до 80 км. Но если PHEV не заряжать, то ничего трагического не произойдет.

Об этом написал Slash Gear.

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Зарядка необязательна

Единственным недостатком отказа от зарядки PHEV является то, что водитель потеряет доступ к запасу хода автомобиля исключительно на электротяге, которая здорово экономит топливо в городских пробках.

Например, Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2025 года предлагает до 68 км запаса хода на электричестве. Если RAV4 Plug-in Hybrid не заряжать, он будет работать точно так же, как и обычный RAV4 Hybrid, где бензиновый двигатель и рекуперативное торможение поддерживают заряд аккумулятора во время движения. Некоторые гибриды могут накапливать запас хода до 6,5 км просто спускаясь с длинного крутого холма.

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Преимущество PHEV

Возможность игнорировать зарядку PHEV можно считать огромным преимуществом. Представьте, что вы забыли вечером поставить на зарядку полностью электрический автомобиль, то утром будете иметь лишь несколько километров пробега. С плагин-гибридом такая ситуация решается легко — можно просто сесть в автомобиль и поехать, полагаясь исключительно на бензиновый двигатель.

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авто советы автомобиль гибрид аккумулятор
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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