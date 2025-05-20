Загадочный режим B коробки передач авто: для чего он нужен

Буква "В" на рычаге переключения передач. Фото: jalopnik.com

Современные автомобили получают дополнительный режим B в коробке передач, что является неожиданностью и загадкой для многих водителей. Между тем эта опция помогает при управлении автомобилем и позволяет не только безопаснее передвигаться по дорогам, но и уменьшить износ некоторых компонентов машины.

Об этом написал Auto Swiat.

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Что все это означает

Большинство конструкций автоматических трансмиссий предлагают основные режимы P, R, N и D. Однако, есть коробки с вариантом B, который до сих пор неизвестен многим людям.

На самом деле B происходит от английского слова Brake (тормоза). Этот тип режима является относительно новым, поскольку появился вместе с развитием гибридных и электрических автомобилей.

На машинах с двигателями внутреннего сгорания его нет, но он распространен в гибридах Toyota и Renault. Впрочем, он есть не в каждом гибридном авто, но почти всегда присутствует в электромобилях.

Дополнительный режим B позволяет автомобилю замедляться с помощью рекуперации, что предотвращает чрезмерный износ тормозов.

Режим B: гибриды

В гибридных автомобилях переход в режим B обычно позволяет увеличить зарядку тяговой батареи во время движения, что водители ощущают как более сильное торможение автомобиля после отпускания педали газа. Это полезно в городе или во время езды в горах, ведь ограничивает необходимость нажимать на педаль тормоза.

Этот режим идеально подходит для ситуаций, когда требуется частое использование тормозов, и позволяет уменьшить расход топлива, например, в городе.

Режим B: электрокары

В электромобилях тип B обеспечивает очень интенсивную рекуперацию, что особенно ценится водителями, которые ездят по участкам с большими перепадами высот. Длительное использование традиционных тормозов в таких условиях часто приводит к перегреву, поэтому вариант B может стать спасителем.

В электромобилях водитель может даже выбрать мощность рекуперации, а самый сильный режим часто позволяет практически полностью воздержаться от нажатия на тормоз. Впрочем, стоит проверить инструкцию по эксплуатации автомобиля для детального описания эксплуатации.

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