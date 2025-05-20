Загадковий режим B коробки передач авто: для чого він

Літера "В" на важелі перемикання передач. Фото: jalopnik.com

Сучасні автомобілі отримують додатковий режим B в коробці передач, що є несподіванкою та загадкою для багатьох водіїв. Тим часом ця опція допомагає під час керування автомобілем та дозволяє не лише безпечніше пересуватися дорогами, але й зменшити знос деяких компонентів машини.

Про це написав Auto Swiat.

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Більшість конструкцій автоматичних трансмісій пропонують основні режими P, R, N та D. Однак, є коробки з варіантом B, який досі невідомий багатьом людям.

Насправді B походить від англійського слова Brake (гальма). Цей тип режиму є відносно новим, позаяк з'явився разом з розвитком гібридних та електричних автомобілів.

На машинах з двигунами внутрішнього згоряння його немає, але він поширений в гібридах Toyota та Renault. Втім, він є не в кожному гібридному авто, але майже завжди присутній в електромобілях.

Додатковий режим B дозволяє автомобілю сповільнюватися за допомогою рекуперації, що запобігає надмірному зносу гальм.

Режим B: гібриди

В гібридних автомобілях перехід у режим B зазвичай дозволяє збільшити зарядку тягової батареї під час руху, що водії відчувають як сильніше гальмування автомобіля після відпускання педалі газу. Це корисно в місті або під час їзди в горах, адже обмежує необхідність натискати на педаль гальма.

Цей режим ідеально підходить для ситуацій, коли потрібне часте використання гальм, й дозволяє зменшити витрату палива, наприклад, у місті.

Режим B: електрокари

В електромобілях тип B забезпечує дуже інтенсивну рекуперацію, що особливо цінується водіями, які їздять по ділянках з великими перепадами висот. Тривале використання традиційних гальм у таких умовах часто призводить до перегріву, тому варіант B може стати рятівником.

В електромобілях водій може навіть вибрати потужність рекуперації, а найсильніший режим часто дозволяє практично повністю утриматися від натискання на гальмо. Втім, варто перевірити інструкцію з експлуатації автомобіля для детального опису експлуатації.

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