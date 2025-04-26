Таємнича кнопка Rest в німецьких автомобілях: яка її функція

Кнопка Rest. Фото: theautopian.com

На панелях клімат-контролю автомобілів Volkswagen та деяких моделей BMW можна помітити загадкову кнопку Rest, зазвичай поруч з клавішею рециркуляції. Вона не переводить авто у якийсь фантастичний режим енергоощадження, але виконує іншу важливу функцію.

Про це написав Slash Gear.

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Для чого потрібна Rest

Ця кнопка призначена для збереження тепла в салоні автомобіля навіть після вимкнення двигуна. Зазвичай обігрівач припиняє подавати тепле повітря після вимкнення запалювання.

Якщо активовано режим Rest, по салону циркулюватиме залишкове тепло від двигуна завдяки вентилятору, який живиться від акумулятора. Це чудове використання теплової енергії, що залишилася, яка інакше була б видалена через радіатор.

Натискання кнопки Rest, поки автомобіль ще працює, нічого не дасть — для цього потрібно вимкнути двигун. Звичайно цей режим не триматиме салон у теплі нескінченно — лише до 30 хвилин поспіль. Але протягом цього часу можна навіть регулювати температуру за допомогою ручок клімат-контролю.

Як працює функція

Наприклад, водій чекає друга біля його дому, та замість того, щоб тримати машину на холостому ходу, кнопка Rest використовуватиме залишкове тепло від двигуна. Функція може стати в пригоді, якщо водій залишив ненадовго автомобіль, але хоче, щоб після повернення в салоні було приємно й тепло.

Головне — режим Rest допомагає уникнути непотрібного холостого ходу, що безпосередньо сприяє економії палива та кращому догляду за двигуном.

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