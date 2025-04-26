Таинственная кнопка Rest в немецких автомобилях: какова ее функция

Кнопка Rest. Фото: theautopian.com

На панелях климат-контроля автомобилей Volkswagen и некоторых моделей BMW можно заметить загадочную кнопку Rest, обычно рядом с клавишей рециркуляции. Она не переводит авто в какой-то фантастический режим энергосбережения, но выполняет другую важную функцию.

Об этом написал Slash Gear.

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Для чего нужна Rest

Эта кнопка предназначена для сохранения тепла в салоне автомобиля даже после выключения двигателя. Обычно обогреватель прекращает подавать теплый воздух после выключения зажигания.

Если активирован режим Rest, по салону будет циркулировать остаточное тепло от двигателя благодаря вентилятору, который питается от аккумулятора. Это отличное использование оставшейся тепловой энергии, которая в противном случае была бы удалена через радиатор.

Нажатие кнопки Rest, пока автомобиль еще работает, ничего не даст — для этого нужно выключить двигатель. Конечно этот режим не будет держать салон в тепле бесконечно — только до 30 минут подряд. Но в течение этого времени можно даже регулировать температуру с помощью ручек климат-контроля.

Как работает функция

Например, водитель ждет друга возле его дома, и вместо того, чтобы держать машину на холостом ходу, кнопка Rest будет использовать остаточное тепло от двигателя. Функция может пригодиться, если водитель оставил ненадолго автомобиль, но хочет, чтобы по возвращении в салоне было приятно и тепло.

Главное — режим Rest помогает избежать ненужного холостого хода, что непосредственно способствует экономии топлива и лучшему уходу за двигателем.

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