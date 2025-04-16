Загадочная кнопка A-off на панели авто — для чего она нужна

Кнопка A-off. Фото: goo-net-exchange.com

Новые автомобили оснащены технологиями, которых не было еще несколько лет назад. Соответственно на приборной панели появляются дополнительные кнопки с неизвестным назначением для водителей, которые обычно не считают нужным прочитать инструкцию к авто.

Об этом написал Devon Live.

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Таинственная кнопка

На днях на форуме Reddit смущенный водитель попросил помощи, не поняв назначения одной кнопки. Он спросил: "Что означает A-off? В Интернете написано, что эта кнопка выключает двигатель, когда я нахожусь на нейтральной передаче с нажатым тормозом. Однако я делаю это, и ничего не происходит".

Один из пользователей ответил: "Это функция автоматического запуска и остановки. Когда она выключена, машина всегда будет работать. Когда она включена, автомобиль выключится после полной остановки, чтобы сэкономить топливо, и запускается снова, когда водитель начнет отпускать педаль тормоза".

Преимущества и недостатки A-off

Обычно кнопка A-off находится на приборной панели возле переключения передач. Она запускает систему "Старт/Стоп", которая выключает двигатель, когда автомобиль простаивает в пробках или на светофоре, и запускать его снова, когда водитель готов ехать. Это экономит 0,5-1 л топлива на 100 км пробега и уменьшает вредные выбросы в атмосферу.

Водители часто выключают функцию "Старт/Стоп". Это происходит потому, что частые циклы старт/стоп создают дополнительную нагрузку на двигатель, аккумулятор и стартер, что приводит к их чрезмерному износу. То есть система экономит топливо, но сокращает ресурс двигателя. Также в некоторых ситуациях лучше, чтобы двигатель продолжал работать и в пробках, например, при использовании кондиционера.

Ранее мы писали о полезных функциях малоизвестных кнопок под педалью газа и на зеркале заднего вида в автомобиле.