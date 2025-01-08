Экономия топлива - проверьте эту кнопку на панели автомобиля

Зеленая кнопка. Фото: greencars.com

Большинство современных автомобилей имеют режимы вождения, которые можно выбрать в соответствии со своими предпочтениями или действующими потребностями. На панели приборов часто можно увидеть кнопку "Eco" — за что она отвечает?

Об этом написал Auto Swiat.

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Как работает кнопка

"Eco" предназначена для уменьшения расхода топлива двигателем. Он активирует менее агрессивную карту в блоке управления двигателем, которая уменьшает мощность. Автомобиль перестает поощрять к быстрой езде и становится менее маневренным.

Может быть ограничена помощь в рулевом управлении, а компрессор кондиционера будет включаться реже, чтобы избежать нагрузки на двигатель.

Автоматическая коробка передач также становится вялой, неохотно переключается на низшую передачу и пытается удерживать обороты двигателя как можно ниже.

Если автомобиль с механической коробкой передач, то компьютер предлагает переключать передачи раньше, чем при выключенном режиме "Eco".

Иногда она выключается

Из соображений безопасности эту функцию можно выключить, нажав полностью педаль газа или специальную кнопку под педалью газа. Идея заключается в том, что водитель всегда может использовать потенциал двигателя, например, в опасной ситуации. Если отпустить газ, автомобиль вернется в экономный режим.

Также стоит помнить, что непрерывная езда на низких скоростях может привести к накоплению нагара в двигателе и вызвать большую нагрузку на него. Поэтому режим "Eco", стоит периодически выключать и использовать двигатель на его полную мощность.

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