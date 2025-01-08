Економія пального — перевірте цю кнопку на панелі автомобіля

Зелена кнопка. Фото: greencars.com

Більшість сучасних автомобілів мають режими водіння, які можна вибрати відповідно до своїх уподобань або чинних потреб. На панелі приладів часто можна побачити кнопку "Eco" — за що вона відповідає?

Про це написав Auto Swiat.

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Як працює кнопка

"Eco" призначена для зменшення витрати палива двигуном. Він активує менш агресивну карту в блоці керування двигуном, яка зменшує потужність. Автомобіль перестає заохочувати до швидкої їзди та стає менш маневровий.

Може бути обмежена допомога в рульовому керуванні, а компресор кондиціонера вмикатиметься рідше, щоб уникнути навантаження на двигун.

Автоматична коробка передач також стає млявою, неохоче перемикається на нижчу передачу та намагається утримувати оберти двигуна якомога нижче.

Якщо автомобіль з механічною коробкою передач, то комп'ютер пропонує перемикати передачі раніше, ніж при вимкненому режимі "Еко".

Іноді вона вимикається

З міркувань безпеки цю функцію можна вимкнути, натиснувши повністю педаль газу або спеціальну кнопку під педаллю газу. Ідея полягає в тому, що водій завжди може використовувати потенціал двигуна, наприклад, у небезпечній ситуації. Якщо відпустити газ, автомобіль повернеться в економний режим.

Також варто пам’ятати, що безперервна їзда на низьких швидкостях може призвести до накопичення нагару у двигуні та спричинити велике навантаження на нього. Тому режим "Eco", варто періодично вимикати та використовувати двигун на його повну потужність.

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