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Перевірте цю кнопку в автомобілі — вона заощадить пальне

8 січня 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Економія пального — перевірте цю кнопку на панелі автомобіля
Зелена кнопка. Фото: greencars.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Більшість сучасних автомобілів мають режими водіння, які можна вибрати відповідно до своїх уподобань або чинних потреб. На панелі приладів часто можна побачити кнопку "Eco" — за що вона відповідає?

Про це написав Auto Swiat.

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Як працює кнопка

"Eco" призначена для зменшення витрати палива двигуном. Він активує менш агресивну карту в блоці керування двигуном, яка зменшує потужність. Автомобіль перестає заохочувати до швидкої їзди та стає менш маневровий.

Може бути обмежена допомога в рульовому керуванні, а компресор кондиціонера вмикатиметься рідше, щоб уникнути навантаження на двигун.

Автоматична коробка передач також стає млявою, неохоче перемикається на нижчу передачу та намагається утримувати оберти двигуна якомога нижче.

Якщо автомобіль з механічною коробкою передач, то комп'ютер пропонує перемикати передачі раніше, ніж при вимкненому режимі "Еко".

Іноді вона вимикається

З міркувань безпеки цю функцію можна вимкнути, натиснувши повністю педаль газу або спеціальну кнопку під педаллю газу. Ідея полягає в тому, що водій завжди може використовувати потенціал двигуна, наприклад, у небезпечній ситуації. Якщо відпустити газ, автомобіль повернеться в економний режим.

Також варто пам’ятати, що безперервна їзда на низьких швидкостях може призвести до накопичення нагару у двигуні та спричинити велике навантаження на нього. Тому режим "Eco", варто періодично вимикати та використовувати двигун на його повну потужність.

Раніше експерти назвали три нерозумні та небезпечні методи економії палива. Також ми писали, на якій швидкості автомобіль споживає найменше пального.

авто паливо економія технології автомобіль пальне

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