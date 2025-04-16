Загадкова кнопка A-off на панелі авто — для чого вона

Кнопка A-off. Фото: goo-net-exchange.com

Нові автомобілі оснащені технологіями, яких не було ще кілька років тому. Відповідно на приладовій панелі з’являються додаткові кнопки з невідомим призначенням для водіїв, які зазвичай не вважають за потрібне прочитати інструкцію до авто.

Про це написав Devon Live.

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Таємнича кнопка

Днями на форумі Reddit збентежений водій попросив допомоги, не зрозумівши призначення однієї кнопки. Він запитав: "Що означає A-off? В Інтернеті написано, що ця кнопка вимикає двигун, коли я перебуваю на нейтральній передачі з натиснутими гальмами. Однак я роблю це, й нічого не відбувається".

Один з користувачів відповів: "Це функція автоматичного запуску та зупинки. Коли вона вимкнена, машина завжди працюватиме. Коли вона увімкнена, автомобіль вимкнеться після повної зупинки, щоб заощадити паливо, та запускається знову, коли водій почне відпускати педаль гальма".

Переваги та недоліки A-off

Зазвичай кнопку A-off знаходиться на приладовій панелі біля перемикання передач. Вона запускає систему "Старт/Стоп", яка вимикає двигун, коли автомобіль простоює у заторах або на світлофорі, та запускати його знову, коли водій готовий їхати. Це заощаджує 0,5-1 л палива на 100 км пробігу та зменшує шкідливі викиди в атмосферу.

Водії часто вимикають функцію "Старт/Стоп". Це відбувається тому, що часті цикли старт/стоп створюють додаткове навантаження на двигун, акумулятор та стартер, що призводить до їхнього надмірного зносу. Тобто система заощаджує паливо, але скорочує ресурс двигуна. Також в деяких ситуаціях краще, щоб двигун продовжував працювати й у заторах, наприклад, під час використання кондиціонера.

Раніше ми писали про корисні функції маловідомих кнопок під педаллю газу та на дзеркалі заднього виду в автомобілі.