Що трапиться, якщо не заряджати плагін-гібридне авто

Зарядка плагін-гібрида. Фото: motorbiscuit.com

Практична різниця між гібридом з підзарядкою від мережі (PHEV) та звичайним гібридом (HEV) полягає в тому, що перший може забезпечити запас ходу лише на електротязі зазвичай від 30 до 80 км. Але якщо PHEV не заряджати, то нічого трагічного не відбудеться.

Про це написав Slash Gear.

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Єдиним недоліком відмови від заряджання PHEV є те, що водій втратить доступ до запасу ходу автомобіля виключно на електротязі, яка здорово заощаджує пальне у міських заторах.

Наприклад, Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2025 року пропонує до 68 км запасу ходу на електриці. Якщо RAV4 Plug-in Hybrid не заряджати, він працюватиме точно так само, як і звичайний RAV4 Hybrid, де бензиновий двигун та рекуперативне гальмування підтримують заряд акумулятора під час руху. Деякі гібриди можуть накопичувати запас ходу до 6,5 км просто спускаючись з довгого крутого пагорба.

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Перевага PHEV

Можливість ігнорувати заряджання PHEV можна вважати величезною перевагою. Уявіть, що ви забули увечері поставити на зарядку повністю електричний автомобіль, то вранці будете мати лише кілька кілометрів пробігу. З плагін-гібридом така ситуація розвʼязується легко — можна просто сісти в автомобіль та поїхати, покладаючись виключно на бензиновий двигун.

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