Как долго электромобиль может проехать без подзарядки

Электрокар на ЭЗС. Фото: freepik.com

Едва ли не главным параметром при выборе электромобиля является его запас хода. Производители указывают этот показатель по тестовым циклам: WLTP (Европа), EPA (США) и CLTC (Китай), но соответствуют ли они реалиям на дороге?

Об этом написал Global Electric.

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Китайский тестовый цикл CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle) обычно показывает слишком оптимистичные результаты по сравнению с WLTP или EPA. Большинство моделей, например, новые BYD, Zeekr или NIO имеют запас хода по CLTC. Это может вводить в заблуждение покупателя.

Zeekr 001. Заявленный запас хода авто составляет 750 км по CLTC, но при меняющихся погодных условиях, использовании кондиционера, ассистентов и мультимедиа, реальный пробег составляет 550 км.

Заявленный запас хода авто составляет 750 км по CLTC, но при меняющихся погодных условиях, использовании кондиционера, ассистентов и мультимедиа, реальный пробег составляет 550 км. BYD Han EV. Запас хода по CLTC — 715 км. Реальность другая — около 500-550 км.

Запас хода по CLTC — 715 км. Реальность другая — около 500-550 км. NIO ET7. Заявленный пробег составляет 700 км, но в условиях реальной дороги он несколько скромнее — 500-530 км.

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От чего зависит запас хода

Скорость движения. Чем она выше, тем больше сопротивление воздуха и быстрее разряжается батарея.

Чем она выше, тем больше сопротивление воздуха и быстрее разряжается батарея. Погодные условия. Низкие температуры снижают емкость батареи, а использование обогрева салона увеличивает потребление энергии. Жара также влияет на эффективность аккумулятора.

Низкие температуры снижают емкость батареи, а использование обогрева салона увеличивает потребление энергии. Жара также влияет на эффективность аккумулятора. Стиль вождения. Агрессивное вождение с резким ускорением и внезапным торможением значительно уменьшает запас хода. Плавная и равномерная езда позволяет двигаться дольше.

Агрессивное вождение с резким ускорением и внезапным торможением значительно уменьшает запас хода. Плавная и равномерная езда позволяет двигаться дольше. Рельеф местности. Движение вверх требует больше энергии, чем езда по ровной дороге или под гору.

Движение вверх требует больше энергии, чем езда по ровной дороге или под гору. Нагрузка. Вес пассажиров и груза увеличивает потребление энергии.

Вес пассажиров и груза увеличивает потребление энергии. Дополнительное оборудование. Кондиционер, фары, мультимедийная система и тому подобное.

Кондиционер, фары, мультимедийная система и тому подобное. Состояние и возраст батареи. Со временем емкость аккумулятора уменьшается, что приводит к существенному снижению запаса хода.

Правильный стиль вождения и грамотное использование ресурсов помогут значительно увеличить пробег на одном заряде и максимально эффективно использовать энергию батареи.

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