Як довго електромобіль може проїхати без підзарядки

Електрокар на ЕЗС. Фото: freepik.com

Ледь не головним параметр під час вибору електромобіля є його запас ходу. Виробники вказують цей показник за тестовими циклами: WLTP (Європа), EPA (США) та CLTC (Китай), але чи відповідають вони реаліям на дорозі?

Про це написав Global Electric.

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Справжні показники пробігу

Китайський тестовий цикл CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle) зазвичай показує занадто оптимістичні результати порівняно з WLTP або EPA. Більшість моделей, наприклад, нові BYD, Zeekr або NIO, які мають запас ходу за CLTC. Це може вводити в оману покупця.

Zeekr 001. Заявлений запас ходу авто становить 750 км за CLTC, але за мінливих погодних умов, використанні кондиціонера, асистентів та мультимедіа, реальний пробіг становить 550 км.

Заявлений запас ходу авто становить 750 км за CLTC, але за мінливих погодних умов, використанні кондиціонера, асистентів та мультимедіа, реальний пробіг становить 550 км. BYD Han EV. Запас ходу за CLTC — 715 км. Реальність інша — близько 500–550 км.

Запас ходу за CLTC — 715 км. Реальність інша — близько 500–550 км. NIO ET7. Заявлений пробіг становить 700 км, але в умовах реальної дороги він дещо скромніший — 500–530 км.

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Від чого залежить запас ходу

Швидкість руху. Чим вона вища, тим більший опір повітря та швидше розрядження батареї.

Чим вона вища, тим більший опір повітря та швидше розрядження батареї. Погодні умови. Низькі температури знижують місткість батареї, а використання обігріву салону збільшує споживання енергії. Спека також впливає на ефективність акумулятора.

Низькі температури знижують місткість батареї, а використання обігріву салону збільшує споживання енергії. Спека також впливає на ефективність акумулятора. Стиль водіння. Агресивне водіння з різким прискоренням та раптовим гальмуванням значно зменшує запас ходу. Плавна та рівномірна їзда дозволяє рухатися довше.

Агресивне водіння з різким прискоренням та раптовим гальмуванням значно зменшує запас ходу. Плавна та рівномірна їзда дозволяє рухатися довше. Рельєф місцевості. Рух вгору потребує більше енергії, ніж їзда по рівній дорозі або під гору.

Рух вгору потребує більше енергії, ніж їзда по рівній дорозі або під гору. Навантаження. Вага пасажирів та вантажу збільшує споживання енергії.

Вага пасажирів та вантажу збільшує споживання енергії. Додаткове обладнання. Кондиціонер, фари, мультимедійна система тощо.

Кондиціонер, фари, мультимедійна система тощо. Стан та вік батареї. З часом місткість акумулятора зменшується, що призводить до суттєвого зниження запасу ходу.

Правильний стиль водіння та грамотне використання ресурсів допоможуть значно збільшити пробіг на одному заряді та максимально ефективно використовувати енергію батареї.

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