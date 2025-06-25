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Головна Авто Батарея електрокара або ДВЗ — що довше служить

Батарея електрокара або ДВЗ — що довше служить

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 06:00
Батарея електрокара або двигун внутрішнього згоряння: що довше служить
Електромобілі. Фото: techxplore.com
Ключові моменти Статистика на користь електрокарів Як деградує батарея

За даними британської компанії Geotab, більшість батарей електромобілів можуть прослужити 20 років з мінімальною щорічною деградацією. Це на шість років більше, ніж середній вік автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння в США.

Про це написав InsideEVs.

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Статистика на користь електрокарів

Протягом двох десятиліть акумулятори електромобілів деградують приблизно на 1,8% щороку. Після цього терміну, якщо нічого катастрофічного не відбудеться, власник все ще зможе користуватися 64% початкового запасу ходу електрокара. Такі дані отримані в результаті дослідження понад 10 000 електромобілів.

Варто зазначити, що високовольтні акумулятори електромобілів, виготовлених за останнє десятиліття, виходять з ладу, але рівень відмов є статистично незначним — менш як 0,5%.

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Як деградує батарея

Найбільше зниження заряду припадає на перші кілька років служби акумулятора, але після цього воно поступово зменшується, перш ніж отримати ще одного удару наприкінці терміну служби.

Спека також збільшує деградацію батареї, тому варто тримати електромобіль у тіні, особливо під час заряджання, попри те, що сучасні електрокари мають ефективні системи охолодження та нагрівання для контролю температури.

Підтримка рівня заряду між 20% і 80% нікель-марганцево-кобальтових (NMC) та нікель-кобальт-марганцевих (NCM) акумуляторів є надійним способом продовжити їхній термін служби.

На літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї це обмеження зазвичай не застосовується, але одне дослідження показало, що регулярне заряджання на 100% LFP також може потенційно скоротити термін їхньої служби.

Навіть якщо власники будуть дотримуватися цих простих рекомендацій, не можна уникнути того факту, що акумулятори з часом деградують, незалежно від того, використовуються вони чи ні. Так само як шланги та помпи бензинового автомобіля зношуються, якщо він простоює роками, акумулятор з часом втрачає частину своєї місткості.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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