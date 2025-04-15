Які вживані автомобілі ідеально підходять під ГБО

Автомобіль з ГБО. Фото: gaz-time.ua

Попри відносне подорожчання автогазу, встановлення газобалонного обладнання (ГБО) досі популярне серед українських водіїв, які прагнуть суттєво знизити витрати на пальне, але не всі транспортні засоби здатні однаково гарно працювати на LPG. Експерти пропонують п’ять німецьких вживаних автомобілів, двигуни яких ідеально підходять для пропан-бутанової суміші.

Про це написала "Твоя машина".

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Opel Zafira B / Opel Astra H (2005–2013)

Фото: carat.org.ua

Атмосферний двигун 1.6 16V (Z16XEP, Z16XER) з гідрокомпенсаторами, ідеально підходить для встановлення ГБО. Цей мотор простий та недорогий в обслуговуванні. Він чудово витримує автогаз, й навіть після 200 000 км на ГБО втрачає мінімум потужності.

Volkswagen Passat B5+ / B6 (2001-2010)

Фото: wikimedia.org

Бензинові атмосферні двигуни 2.0 MPI (BHW, ALT) гарно працюють на газу. У моделі B6 також популярний 2.0 FSI, але з ним газ трохи складніший. Машина надійно витримує ГБО за умови правильної настройки.

Mercedes-Benz E-Class W211 (2002–2009)

Фото: wikimedia.org

Бензинові атмосферні двигуни 2.6 або 3.2 V6 (M112) з чавунним блоком не вбивані, особливо з газом. Це один із найкращих моторів для газобалонного обладнання, головне — якісне обслуговування та установка ГБО 4 покоління.

BMW 5 Series E39 / E60 (1998–2007)

Фото: autoevolution.com

Двигуни 2.5 / 3.0 (M54, M52) з механічними клапанами дуже добре працюють на газу. Потрібно лише періодично регулювати зазори. Газ витримують впевнено, при належному догляді не буде жодних скарг.

Audi A4 B6 / B7 (2001–2008)

Фото: wikimedia.org

Атмосферні двигуни 1.8 / 2.0 та 1.8 Turbo (бажано без безпосереднього уприску) — це стабільні мотори без складної електроніки, які добре налаштовуються під ГБО. Якщо правильно встановити автогаз, то машина їздитиме довго й економно.

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