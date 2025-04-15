Какие подержанные автомобили идеально подходят под ГБО

Автомобиль с ГБО. Фото: gaz-time.ua

Несмотря на относительное подорожание автогаза, установка газобаллонного оборудования (ГБО) до сих пор популярна среди украинских водителей, стремящихся существенно снизить расходы на топливо, но не все транспортные средства способны одинаково хорошо работать на LPG. Эксперты предлагают пять немецких подержанных автомобилей, двигатели которых идеально подходят для пропан-бутановой смеси.

Об этом написала "Твоя машина".

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Фото: carat.org.ua

Атмосферный двигатель 1.6 16V (Z16XEP, Z16XER) с гидрокомпенсаторами, идеально подходит для установки ГБО. Этот мотор простой и недорогой в обслуживании. Он отлично выдерживает автогаз, и даже после 200 000 км на ГБО теряет минимум мощности.

Volkswagen Passat B5+ / B6 (2001-2010)

Фото: wikimedia.org

Бензиновые атмосферные двигатели 2.0 MPI (BHW, ALT) хорошо работают на газу. У модели B6 также популярный 2.0 FSI, но с ним газ немного сложнее. Машина надежно выдерживает ГБО при условии правильной настройки.

Mercedes-Benz E-Class W211 (2002-2009)

Фото: wikimedia.org

Бензиновые атмосферные двигатели 2.6 или 3.2 V6 (M112) с чугунным блоком не убиваемые, особенно с газом. Это один из лучших моторов для газобаллонного оборудования, главное — качественное обслуживание и установка ГБО 4 поколения.

BMW 5 Series E39 / E60 (1998-2007)

Фото: autoevolution.com

Двигатели 2.5 / 3.0 (M54, M52) с механическими клапанами очень хорошо работают на газу. Нужно лишь периодически регулировать зазоры. Газ выдерживают уверенно, при должном уходе не будет никаких жалоб.

Audi A4 B6 / B7 (2001-2008)

Фото: wikimedia.org

Атмосферные двигатели 1.8 / 2.0 и 1.8 Turbo (желательно без непосредственного впрыска) — это стабильные моторы без сложной электроники, которые хорошо настраиваются под ГБО. Если правильно установить автогаз, то машина будет ездить долго и экономно.

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