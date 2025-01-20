Проблемы, о которых забывают владельцы автомобилей с ГБО

Газобаллонное оборудование авто. Фото: webshop-ua.intercars.eu

После установки газобаллонного оборудования (ГБО) важно не только наслаждаться экономией на топливе, но и соблюдать техническое обслуживание автомобиля. Если с ним не считаться, то очень скоро возникнут неприятные и затратные проблемы.

Об этом АвтоСвіту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

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Всегда нужно помнить о своевременном прохождении технического обслуживания газовой установки автомобиля каждые 10 000 км. Многие владельцы машин с установленным ГБО часто игнорируют этот важный этап, что приводит к перепробегу и неожиданным проблемам в работе установки.

Зазоры клапанов

Если автомобиль не имеет гидрокомпенсаторных клапанов, нужно помнить, что зазоры клапанов регулируются в условиях СТО в соответствии с "Сервисной книжкой". В таком случае контроль за зазорами клапанов следует осуществлять вдвое чаще. Это связано с тем, что клапанный узел на газовом топливе работает в более высоком температурном режиме, чем на бензине, и требует большего внимания.

Поездки на бензине

Не стоит забывать периодически совершать короткие поездки на бензине, продолжительностью 15–20 км. Это поможет промыть бензиновые форсунки и избежать проблем с холодным запуском в будущем.

Ранее мы писали, какие новые неприятности могут возникнуть у владельцев автомобилей с ГБО. Также эксперты объяснили, почему водителям стоит отказаться от ГБО в автомобиле.