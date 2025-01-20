Проблеми, про які забувають власники автомобілів з ГБО

Газобалонне обладнання авто. Фото: webshop-ua.intercars.eu

Після встановлення газобалонного обладнання (ГБО) важливо не лише насолоджуватися економією на паливі, але й дотримуватися технічного обслуговування автомобіля. Якщо на нього не зважати, то дуже скоро виникнуть неприємні та затратні проблеми.

Про АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Читайте також:

Газова установка

Завжди потрібно пам’ятати про своєчасне проходження технічного обслуговування газової установки автомобіля кожні 10 000 км. Багато власників машин зі встановленим ГБО часто ігнорують цей важливий етап, що призводить до перепробігу та неочікуваних проблем в роботі установки.

Зазори клапанів

Якщо автомобіль не має гідрокомпенсаторних клапанів, потрібно пам'ятати, що зазори клапанів регулюються в умовах СТО відповідно до "Сервісної книжки". У такому випадку контроль за зазорами клапанів слід здійснювати вдвічі частіше. Це пов'язано з тим, що клапанний вузол на газовому паливі працює у вищому температурному режимі, ніж на бензині, й потребує більшої уваги.

Поїздки на бензині

Не варто забувати періодично здійснювати короткі поїздки на бензині, тривалістю 15–20 км. Це допоможе промити бензинові форсунки та уникнути проблем із холодним запуском у майбутньому.

Раніше ми писали, які нові неприємності можуть виникнути у власників автомобілів з ГБО. Також експерти пояснили, чому водіям варто відмовитися від ГБО в автомобілі.