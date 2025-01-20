Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Будуть проблеми — про що забувають власники автомобілів з ГБО arrow

Будуть проблеми — про що забувають власники автомобілів з ГБО

20 січня 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Проблеми, про які забувають власники автомобілів з ГБО
Газобалонне обладнання авто. Фото: webshop-ua.intercars.eu
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Після встановлення газобалонного обладнання (ГБО) важливо не лише насолоджуватися економією на паливі, але й дотримуватися технічного обслуговування автомобіля. Якщо на нього не зважати, то дуже скоро виникнуть неприємні та затратні проблеми.

Про АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Читайте також:

Газова установка

Завжди потрібно пам’ятати про своєчасне проходження технічного обслуговування газової установки автомобіля кожні 10 000 км. Багато власників машин зі встановленим ГБО часто ігнорують цей важливий етап, що призводить до перепробігу та неочікуваних проблем в роботі установки.

Зазори клапанів

Якщо автомобіль не має гідрокомпенсаторних клапанів, потрібно пам'ятати, що зазори клапанів регулюються в умовах СТО відповідно до "Сервісної книжки". У такому випадку контроль за зазорами клапанів слід здійснювати вдвічі частіше. Це пов'язано з тим, що клапанний вузол на газовому паливі працює у вищому температурному режимі, ніж на бензині, й потребує більшої уваги.

Поїздки на бензині

Не варто забувати періодично здійснювати короткі поїздки на бензині, тривалістю 15–20 км. Це допоможе промити бензинові форсунки та уникнути проблем із холодним запуском у майбутньому.

Раніше ми писали, які нові неприємності можуть виникнути у  власників автомобілів з ГБО. Також експерти пояснили, чому водіям варто відмовитися від ГБО в автомобілі.

авто економія газ проблеми автомобіль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:41 Трамп знову пообіцяв закінчити війну в Україні

01:52 Трамп прорекламував повернення TikTok

Термінова новина

01:44 У Києві оголосили повітряну тривогу

01:32 Чоловік не прийшов до військової частини — як покарав суд

00:05 Канадець українського походження сказав, що очікує від Трампа

19 січня 2025

23:53 У Дніпрі викрили онлайн-казино з обігом 50 млн дол. на рік

Термінова новина

23:38 У Харкові було чути вибухи

23:24 Яких втрат зазнала Росія у 2024 році — Сирський назвав кількість

23:08 Сибіга здійснив прощальний дзвінок Блінкену — деталі

23:03 Інформував про рейди ТЦК — у Житомирі судили чоловіка

02:41 Трамп знову пообіцяв закінчити війну в Україні

01:52 Трамп прорекламував повернення TikTok

Термінова новина

01:44 У Києві оголосили повітряну тривогу

01:32 Чоловік не прийшов до військової частини — як покарав суд

00:05 Канадець українського походження сказав, що очікує від Трампа

19 січня 2025

23:53 У Дніпрі викрили онлайн-казино з обігом 50 млн дол. на рік

Термінова новина

23:38 У Харкові було чути вибухи

23:24 Яких втрат зазнала Росія у 2024 році — Сирський назвав кількість

23:08 Сибіга здійснив прощальний дзвінок Блінкену — деталі

23:03 Інформував про рейди ТЦК — у Житомирі судили чоловіка

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році