Відмова від газу — сім причин, чому водії змінюють свої погляди на ГБО

Газобалонне обладнання. Фото: auto.24tv.ua

Водії, які встановлювали ГБО на авто для економії на паливі, тепер часто відмовляються від цієї модернізації. Фахівці виокремили сім причин, чому так відбувається.

Про це написав mAuto.

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ГБО забирає значний багажний простір. Особливо це відчувається в компактних автомобілях класу B та C. Для власників невеликих машин, які цінують кожен сантиметр простору, це може стати серйозною проблемою. Часто компроміс полягає у втраті можливості перевозити вантажі або в отриманні меншої просторової вигоди. Нові автомобілі можуть втратити гарантії. Багато виробників обумовлюють гарантії, тому модифікація автомобіля може призвести до втрати права на гарантійне обслуговування. Це стає значним ризиком для водіїв, які бажають зберегти безперебійність технічної підтримки. ГБО не завжди економічно вигідне. Особливо для тих, хто використовує автомобіль переважно для коротких поїздок. Окупиться система протягом приблизно п’яти років, тому для машин, які часто не покривають великої відстані, ці витрати можуть не виправдатися. Зниження потужності двигуна. Автомобілі, налаштовані на використання бензину, можуть демонструвати знижену витривалість та динаміку при переході на газ. Це негативно позначається на загальному досвіді водіння. Труднощі з заправкою. Точки для заповнення ГБО є не скрізь. Тому водії змушені планувати маршрути, щоб уникнути незручностей з відсутністю заправок. Обмежена доступність. Багато підземних паркінгів забороняють в’їзд автомобілів із ГБО через високий ризик витоку газу, що підвищує небезпеку для всіх. Це обмежує можливість паркування в містах. Висока вартість обслуговування та ремонту. Автомобілів з ГБО часто дорожчі в обслуговуванні за звичайні бензинові моделі.

Тому багато водіїв починають переосмислювати доцільність використання газобалонного обладнання та відмовляються від нього на користь більш традиційних рішень.

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