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Почему водителям следует отказаться от ГБО в автомобиле

3 декабря 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Отказ от газа — семь причин, почему водители меняют свои взгляды на ГБО
Газобаллонное оборудование. Фото: auto.24tv.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Водители, устанавливавшие ГБО на автомобили для экономии на топливе, теперь часто отказываются от этой модернизации. Специалисты выделили семь причин, почему так происходит.

Об этом написал mAuto.

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  1. ГБО занимает большое багажное пространство. Особенно это чувствуется в компактных автомобилях класса B и C. Для владельцев небольших машин, которые ценят каждый сантиметр, это может стать серьезной проблемой. Часто компромисс заключается в утрате возможности перевозить грузы или в получении меньшей пространственной выгоды.
  2. Новые автомобили могут лишиться гарантий. Многие производители оговаривают гарантии, поэтому модификация автомобиля может привести к потере права на гарантийное обслуживание. Это становится значительным риском для водителей, желающих сберечь бесперебойность технической поддержки.
  3. ГБО не всегда экономически выгодно. Особенно для тех, кто использует автомобиль преимущественно для коротких поездок. Окупится система в течение примерно пяти лет, поэтому для машин, часто не покрывающих большого расстояния, эти расходы могут не оправдаться.
  4. Снижение мощности двигателя. Автомобили, настроенные для использования бензина, могут демонстрировать пониженную выносливость и динамику при переходе на газ. Это отрицательно сказывается на общем опыте вождения.
  5. Затруднения с заправкой. Точки для заполнения ГБО есть не везде. Поэтому водители вынуждены планировать маршруты во избежание неудобств с отсутствием заправок.
  6. Ограниченная доступность. Многие подземные паркинги запрещают въезд автомобилей с ГБО из-за высокого риска утечки газа, что повышает опасность для всех. Это ограничивает возможность парковки в городах.
  7. Высокая цена обслуживания и ремонта. Автомобили с ГБО часто дороже в обслуживании обычных бензиновых моделей.

Поэтому многие водители начинают переосмысливать целесообразность использования газобаллонного оборудования и отказываются от него в пользу более традиционных решений.

Ранее эксперты объяснили все плюсы и минусы установки ГБО на автомобиль в 2024 году. Также мы писали о четырех вариантах размещения запаски после установки ГБО на автомобиль.

авто газ проблемы советы автомобиль

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