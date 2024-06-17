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Эксперты объяснили все плюсы и минусы установки ГБО на автомобиль в 2024 году

17 июня 2024 16:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ГБО на автомобиль в 2024 году: все плюсы и минусы
Газобаллонное оборудование. Фото: wikipedia.
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Преимущества перевода автомобиля на газ хорошо известны — экономия примерно половины суммы на топливе. Но у ГБО есть некоторые недостатки, о которых автовладельцу нужно знать, прежде чем его устанавливать.

Об этом написал РБК-Украина.

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Чтобы установить ГБО, нужно заплатить 500 – 700 евро, поэтому для такой инвестиции нужно четко понимать, как преимущества, так и недостатки этого оборудования.

Плюсы автомобиля с ГБО

  • Цена газа на 40 – 60% меньше бензина.
  • Газ загорается в цилиндрах легче бензина.
  • Газ не смывает с деталей масло, поэтому они служат дольше.
  • Больше суммарный запас хода на двух видах горючего при двух полных баках.

Важно помнить, что типичный мотор обычно потребляет пропан-бутана на 10-15% больше, чем бензина. Однако и газ редко ровно вполовину дешевле, ведь в зависимости от сезона и рыночной ситуации цена LPG меняется в диапазоне 40 – 60% от бензина А-95.

Минусы автомобиля с ГБО

  • Больший расход топлива.
  • Уменьшение полезного объема багажника из-за размещения в нем баллона с газом.
  • Потребность в плановом ТО для газового оборудования.
  • Более частый контроль клапанных зазоров в ГРМ (на моторах без гидрокомпенсаторов).

Ранее мы писали об автомобилях, которые лучше всего подходят для установки ГБО. Также рассказывали, как зарегистрировать машину с ГБО и не иметь проблем с МВД.

бензин
газ
советы
автомобиль
авто

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