ГБО на автомобиль в 2024 году: все плюсы и минусы

Эксперты объяснили все плюсы и минусы установки ГБО на автомобиль в 2024 году
Преимущества перевода автомобиля на газ хорошо известны — экономия примерно половины суммы на топливе. Но у ГБО есть некоторые недостатки, о которых автовладельцу нужно знать, прежде чем его устанавливать.
Об этом написал РБК-Украина.
Чтобы установить ГБО, нужно заплатить 500 – 700 евро, поэтому для такой инвестиции нужно четко понимать, как преимущества, так и недостатки этого оборудования.
Плюсы автомобиля с ГБО
- Цена газа на 40 – 60% меньше бензина.
- Газ загорается в цилиндрах легче бензина.
- Газ не смывает с деталей масло, поэтому они служат дольше.
- Больше суммарный запас хода на двух видах горючего при двух полных баках.
Важно помнить, что типичный мотор обычно потребляет пропан-бутана на 10-15% больше, чем бензина. Однако и газ редко ровно вполовину дешевле, ведь в зависимости от сезона и рыночной ситуации цена LPG меняется в диапазоне 40 – 60% от бензина А-95.
Минусы автомобиля с ГБО
- Больший расход топлива.
- Уменьшение полезного объема багажника из-за размещения в нем баллона с газом.
- Потребность в плановом ТО для газового оборудования.
- Более частый контроль клапанных зазоров в ГРМ (на моторах без гидрокомпенсаторов).
Ранее мы писали об автомобилях, которые лучше всего подходят для установки ГБО. Также рассказывали, как зарегистрировать машину с ГБО и не иметь проблем с МВД.
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