ГБО на автомобіль у 2024 році: усі плюси та мінуси

Газобалонне обладнання. Фото: wikipedia.

Переваги переводу автомобіля на газ добре відомі — економія приблизно половини суми на паливі. Але у ГБО є деякі недоліки, про які автовласнику потрібно знати перед тим як його встановлювати.

Про це написав РБК-Україна.

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Щоб встановити ГБО потрібно заплатити 500 – 700 євро, тому для такої інвестиції потрібно чітко розуміти, як переваги, так і недоліки цього обладнання.

Плюси автомобіля з ГБО

Ціна газу на 45 – 60% менша за бензин.

Газ загоряється в циліндрах легше за бензин.

Газ не змиває з деталей оливу, тому вони служать довше.

Більший сумарний запас ходу на двох видах пального при двох повних баках.

Важливий пам'ятати, що типовий мотор зазвичай споживає пропан-бутану на 10-15% більше, аніж бензину. Проте й газ нечасто рівно вполовину дешевше, адже залежно від сезону та ринкової ситуації ціна LPG змінюється в діапазоні 40 – 60% від бензину А-95.

Мінуси автомобіля з ГБО

Більша витрата палива.

Зменшення корисного об’єму багажника через розміщення у ньому балону з газом.

Потреба у плановому ТО для газового обладнання.

Частіший контроль клапанних зазорів у ГРМ (на моторах без гідрокомпенсаторів).

Раніше ми писали про автомобілі, які найкраще підходять для встановлення ГБО. Також розповідали, як зареєструвати машину з ГБО та не мати проблем з МВС.