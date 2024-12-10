На власників авто з ГБО чекає новий удар — аналіз причин та наслідків

Заправка LPG. Фото: service-gas.ua

Згідно з прогнозами аналітичної агенції "НафтоРинок", в Україні через ситуацію на паливному ринку частка автомобілів з ГБО почне зменшуватися. Насамперед це пов’язано з постійним зростанням цін на скраплений газ.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

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Чому багато ГБО

Сьогодні в Україні близько 18% легкових автомобілів оснащені газобалонним обладнанням (ГБО), що дозволяє використовувати скраплену пропан-бутанову суміш (LPG). Цей показник свідчить про значну популярність альтернативного пального, пов'язану з непіднімними витратами на бензин, особливо з огляду на вік українського автопарку.

Такі автомобілі мають двигуни, конструкції яких, як правило, не відповідають сучасним стандартам економічності, тому установка ГБО стає вигідною альтернативою для власників. Йдеться, зокрема про високооб'ємні атмосферні мотори, які споживають більше пального.

Кардинально інша ситуація в Євросоюзі, де частка автомобілів з ГБО не перевищує 1%. Причини цього криються в жорстких екологічних нормах та податках на викиди CO2, які змушують водіїв інвестувати в сучасні, економніші автомобілі: гібриди та електромобілі.

Чому ГБО стане менше

Ціни на LPG в Україні становлять сьогодні в середньому 35,20 грн/л, а у деяких мережах досягають 36,99 грн/л. При цьому пропан-бутанова суміш в Україні стала дорожчою, ніж у низці європейських країн — Польщі, Естонії, Литві та Латвії, де середня ціна коливається від 0,72 до 0,80 євро за літр.

Інфографіка: eauto.org.ua

Основною причиною зростання цін є запровадження рекордно високих акцизів на LPG, які були затверджені законом №11256-2, що набув чинності з вересня 2024 року.

Планове зростання акцизу на автогаз:

з 1 вересня 2024 — 148 євро за 1000 л;

з 1 січня 2025 — 173 євро за 1000 л;

з 1 січня 2026 — 198 євро за 1000 л;

з 1 січня 2027 — 223 євро за 1000 л;

з 1 січня 2028 — 250 євро за 1000 л.

Таким чином в Україні акциз на скраплений газ до 2028 року стане одним з найбільших у Європі — 250 євро/1000 л або 463 євро/т. Вищим він буде лише в Данії — 593 євро/т.

Отже, щоразу після підвищення цін економічна доцільність використання LPG меншає, що відобразиться на авторинку. Ймовірно, споживачі замисляться про альтернативи, наприклад, авто з меншими об'ємами двигунів, які демонструють кращу економічність.

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