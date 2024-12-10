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Новый удар по владельцам автомобилей с ГБО

10 декабря 2024 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Обладателей авто с ГБО ждет новый удар — анализ причин и последствий
Заправка LPG. Фото: service-gas.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Согласно прогнозам аналитического агентства "НафтоРинок", в Украине из-за ситуации на топливном рынке доля автомобилей с ГБО начнет уменьшаться. В первую очередь это связано с постоянным ростом цен на сжиженный газ.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

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Почему много ГБО

Сегодня в Украине около 18% легковых автомобилей оснащены газобаллонным оборудованием (ГБО), что позволяет использовать сжиженную пропан-бутановую смесь (LPG). Этот показатель свидетельствует о значительной популярности альтернативного горючего, связанной с неподъемными расходами на бензин, особенно учитывая возраст украинского автопарка.

Такие авто имеют двигатели, конструкции которых, как правило, не соответствуют современным стандартам экономичности, поэтому установка ГБО становится выгодной альтернативой для владельцев. Речь идет, в частности, о высокообъемных атмосферных моторах, которые потребляют больше топлива.

Кардинально иная ситуация в Евросоюзе, где доля автомобилей по ГБО не превышает 1%. Причины этого кроются в жестких экологических нормах и налогах на выбросы CO2, которые заставляют водителей инвестировать в более современные, более экономичные автомобили: гибриды и электромобили.

Почему ГБО станет меньше

Цены на LPG в Украине составляют сегодня в среднем 35,20 грн/л, а в некоторых сетях достигают 36,99 грн/л. При этом пропан-бутановая смесь в Украине стала дороже, чем в ряде европейских стран — Польше, Эстонии, Литве и Латвии, где средняя цена колеблется от 0,72 до 0,80 евро за литр.

Новый удар по владельцам автомобилей с ГБО - фото 1
Инфографика: eauto.org.ua

Основной причиной роста цен является введение рекордно высоких акцизов на LPG, утвержденных законом №11256-2, который вступил в силу с сентября 2024 года.

Плановый рост акциза на автогаз:

  • с 1 сентября 2024 — 148 евро за 1000 л;
  • с 1 января 2025 — 173 евро за 1000 л;
  • с 1 января 2026 — 198 евро за 1000 л;
  • с 1 января 2027 — 223 евро за 1000 л;
  • с 1 января 2028 — 250 евро за 1000 л.

Таким образом, в Украине акциз на сжиженный газ к 2028 году станет одним из крупнейших в Европе — 250 евро/1000 л или 463 евро/т. Выше он будет только в Дании — 593 евро/т.

Следовательно, каждый раз после повышения цен экономическая целесообразность использования LPG уменьшается, что отразится на авторынке. Вероятно, потребители задумаются об альтернативах, например авто с меньшими объемами двигателей, которые демонстрируют лучшую экономичность.

Ранее мы писали о четырех вариантах размещения запаски после установки ГБО на автомобиль. Также эксперты объяснили все плюсы и минусы установки ГБО на автомобиль в 2024 году.

авто цены автомобиль акцизы автогаз Цены на топливо

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