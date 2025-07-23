Как сэкономить топливо и избежать авто-обжору в 2025 году

2025 Audi S8 Фото: Audi

Колебания цен на топливо в Украине не предполагает их радикального снижения в обозримой перспективе. В такой ситуации можно пересаживаться на электромобиль, но эти внезапные расходы также не быстро отобьются, или начать наконец-то экономить.

Если придерживаться восьми простых правил, можно сэкономить до двух литров топлива на 100 км дороги, сообщил Hyser.

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Проверьте шины. Колеса должны быть правильно выровнены, а шины достаточно накачаны, согласно рекомендациям производителя, чтобы уменьшить сопротивление качению. Но избегайте чрезмерного давления в колесах, оно может быть опасным.

Колеса должны быть правильно выровнены, а шины достаточно накачаны, согласно рекомендациям производителя, чтобы уменьшить сопротивление качению. Но избегайте чрезмерного давления в колесах, оно может быть опасным. Разгрузите авто. Дополнительный вес на автомобиле увеличивает расход топлива. Снимайте багажник с крыши машин каждый раз, когда не пользуетесь им. Самый легкий автомобиль экономит до 5% топлива.

Дополнительный вес на автомобиле увеличивает расход топлива. Снимайте багажник с крыши машин каждый раз, когда не пользуетесь им. Самый легкий автомобиль экономит до 5% топлива. Кондиционер. Перейдите на режим внутренней рециркуляции, чтобы уменьшить потребность в постоянном охлаждении и расход топлива.

Перейдите на режим внутренней рециркуляции, чтобы уменьшить потребность в постоянном охлаждении и расход топлива. Прогрев двигателя. Не нужно полностью прогревать двигатель, если авто в хорошем состоянии и имеет небольшой пробег. Начинайте движение на низкой скорости, чтобы сократить время простоя с включенным мотором.

Не нужно полностью прогревать двигатель, если авто в хорошем состоянии и имеет небольшой пробег. Начинайте движение на низкой скорости, чтобы сократить время простоя с включенным мотором. Ускорение. Ускоряйтесь быстро, но не чрезмерно. Не нужно использовать более 2/3 мощности автомобиля. При медленном ускорении расходуется больше топлива.

Ускоряйтесь быстро, но не чрезмерно. Не нужно использовать более 2/3 мощности автомобиля. При медленном ускорении расходуется больше топлива. Круиз-контроль. Функция полезна на шоссе при скорости до 100 км/ч. А на дорогах со светофорами, перекрестками и с потенциальными пробками круиз-контроль лучше выключать.

Функция полезна на шоссе при скорости до 100 км/ч. А на дорогах со светофорами, перекрестками и с потенциальными пробками круиз-контроль лучше выключать. Торможение двигателем. Чтобы замедлить движение перед перекрестками и светофорами, заранее отпустите педаль газа. В автоматической коробке передач переключение происходит самостоятельно. При использовании механической коробки заранее включите пониженную передачу.

Чтобы замедлить движение перед перекрестками и светофорами, заранее отпустите педаль газа. В автоматической коробке передач переключение происходит самостоятельно. При использовании механической коробки заранее включите пониженную передачу. Часы пик. Постройте свой график движения, чтобы не попадать все время в пробки. Меньше автомобилей на дороге — более плавная манера вождения, меньший расход топлива.

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Прожорливые авто 2025 года

Эксперты британского издания What Car провели независимое тестирование топливной эффективности и составили перечень из десяти самых прожорливых авто.

Специалисты выделили десять автомобилей, которые показали худшие результаты в испытаниях. Впрочем, это не значит, что эти автомобили плохие. Например, Audi S8 стоит очень дорого, а значит, если человек может позволить такие деньги на авто, то и низкие эксплуатационные расходы, скорее всего, для него не являются приоритетом.

10 авто с самым высоким расходом топлива

Audi S8: 13,5 литра на 100 км Ford Ranger Raptor 3.0 Ecoboost: 11,8 л/100 км Cupra Ateca 2.0 TSI 300: 10 л/100 км KGM Musso 2.2D: 9,7 л/100 км Audi Q3 45 TFSI: 9,7 л/100 км. Ford Focus ST 2.3 Ecoboost 280: 9,7 л/100 км. BMW 4 Series Convertible M440i xDrive: 9,7 л/100 км. Audi Q5 Sportback 45 TFSI: 9,7 л/100 км Volkswagen Multivan 2.0 TSI: 9,4 л/100 км. Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280: 9,4 л/100 км

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