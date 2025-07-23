Які авто 2024 року випуску краще не купувати сьогодні

Volkswagen ID.7 Фото: VW

Чи варто купити в автосалоні машину 2024 року, або вживаний автомобіль, якому виповнився лише рік? На щастя, експерти німецького ADAC протягом 12 місяців тестували нові авто, які ламалися на дорозі.

Про це повідомив Moto.

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Фахівці дослідили 84 моделі: 22 бензинові автомобілі, 16 дизельних, 16 гібридів, одне авто на зрідженому паливі та 29 електрокарів.

Автомобілі, що брали участь у тестуванні, оцінювалися за 300 критеріями, включаючи безпеку, екологію, комфорт, двигун, споживання енергії, допоміжні системи та функціональність салону. Рейтинги виставлялися за єдиним стандартом, без розрізнення за типом їзди, класом чи ціною.

За свою 50-річну історію автомобільний клуб ADAC вперше присвоїв Volkswagen оцінку "дуже гарний" (найвищий можливий бал). Електромобілі ID.7 перевершили дорожчі преміальні моделі, такі як BMW i5 та Porsche Taycan.

10 найкращих нових авто (2024)

Першу десятку складають електромобілі, за винятком Skoda Superb з традиційним дизельним двигуном. ADAC наголошує, що переваги цих автомобілів полягають у комфорті, тихій їзді, екологічності та загальному враженні від керування. Бали виставлялися за німецькою системою: чим нижчий, тим кращий.

Volkswagen ID.7 Pro: 1,5; Volkswagen ID.7 Tourer GTX: 1,5; BMW i5 eDrive40: 1,6; Porsche Taycan Performance Plus: 1,6; Skoda Enyaq 85x: 1,6; Kia EV9: 1,7; Mercedes-Benz EQE SUV 350+: 1,7; Skoda Superb Combi 2.0 TDI: 1,7; Audi Q4 Sportback 45 e-tron: 1,8; Genesis G80 Electrified:1,8.

Аж 74 з 84 моделей були визнані гарними автомобілями. Ці транспортні засоби отримали оцінки від 1,6 до 2,5 балів. Таким чином, можна зробити висновок, що майже всі протестовані у 2024 році авто варті уваги.

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Dacia Duster TCe 100 ECO-G: 4,1; SsangYong Tivoli 1.5 GDI-T: 3; SsangYong Torres 1.5 GDI-T: 2,9 ; Kia Picanto 1.0: 2,9; Hyundai i10 1.0: 2,9; Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid: 2,7; Hyundai i20 1.0: 2,7; Nissan Juke 1.0 DIG-T: 2,6; MG MG3 1.5 Hybrid+: 2,6; Subaru Crosstrek 2.0ie: 2,5.

Dacia Duster модель з найнижчим рейтингом. Втім, йдеться не про чинне покоління, а про його попередника, виробництво якого було завершено у 2024 році. Ця модель дебютувала у 2018 році, тому не дивно, що вона за багатьма показниками відставала від новіших авто. Те саме можна сказати й про інші автомобілі внизу списку, які вже пережили свої найкращі дні.

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