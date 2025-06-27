Пʼять найменш надійних автобрендів Європи у 2025 році

2025 Alfa Romeo Stelvio Фото: Alfa Romeo

Деякі європейські автомобільні бренди досягли значного прогресу в галузі надійності, інші все ще виробляють машини, які потребують постійного високого обслуговування, що в довгостроковій перспективі коштуватиме власникам великих грошей. Зверніть увагу на автомобільні компанії, які назвали найменш надійними у 2025 році.

Про це написав GoBankingRates.

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Volkswagen

"Volkswagen намагається інтегрувати нові технології, зберігаючи при цьому стандарти надійності", — зазначив представник автомайстерні German Car Depot з Флориди Алан Гельфанд.

При цьому виробник не встигає за BMW, Audi та Porsche. Кричущий приклад — Volkswagen ID.4. Агентство Consumer Reports оцінило надійність цього електричного кросовера лише на 29 балів зі 100. Що робить його одним з десяти найбільш ненадійних автомобілів на ринку. А JD Power поставив VW на останнє місце серед автомобільних брендів за надійністю.

Land Rover

Ці автомобілі ззовні схожі на модні танки, але під капотом більше нагадують "боротьбу з автобусом".

"Land Rover красиві, але проводять надмірно багато часу в майстерні, адже мають багато проблем з підвіскою та електрикою", — пояснив представник платформи для дослідження автомобілів EpicVIN Алекс Блек.

Справді, Land Rover отримав слабий рейтинг 87,1% в останньому дослідженні WhatCar. Це поставило його до п'ятірки найгірших брендів за надійністю.

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Alfa Romeo

У тому ж дослідженні надійності WhatCar Alfa Romeo поставила на друге місце серед найгірших автомобільних компаній у світі після MG.

"Alfa створює приголомшливі автомобілі, якими приємно керувати, але вони просто не розраховані на довгострокову надійність", — підсумував Алекс Блек.

Fiat

Виробник посів сьоме місце у списку найменш надійних автомобільних брендів за версією WhatCar.

Особливо слабкий автомобіль — Fiat 500X, який потрапив до страшного списку найненадійніших авто за версією US News and World Report.

Volvo

Ситуація суперечлива, адже деякі експерти стають на захист бренду. Автомобілі Volvo можуть похвалитися хорошими рейтингами безпеки, але вони все одно проводять забагато часу в майстерні.

Дослідження JD Power 2025 року показало, що автомобілі Volvo мали 242 проблеми на 100 транспортних засобів. Consumer Reports поставив бренду лише 38 балів зі 100, а Volvo XC90 фігурує в антирейтингу US News and World Report.

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