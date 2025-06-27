Пять наименее надежных автобрендов Европы в 2025 году

2025 Alfa Romeo Stelvio Фото: Alfa Romeo

Некоторые европейские автомобильные бренды достигли значительного прогресса в области надежности, другие все еще производят машины, требующие постоянного высокого обслуживания, что в долгосрочной перспективе будет стоить владельцам больших денег. Обратите внимание на автомобильные компании, которые назвали наименее надежными в 2025 году.

Об этом написал GoBankingRates.

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Volkswagen

"Volkswagen пытается интегрировать новые технологии, сохраняя при этом стандарты надежности", — отметил представитель автомастерской German Car Depot из Флориды Алан Гельфанд.

При этом производитель не успевает за BMW, Audi и Porsche. Вопиющий пример — Volkswagen ID.4. Агентство Consumer Reports оценило надежность этого электрического кроссовера всего на 29 баллов из 100. Что делает его одним из десяти самых ненадежных автомобилей на рынке. А JD Power поставил VW на последнее место среди автомобильных брендов по надежности.

Land Rover

Эти автомобили внешне похожи на модные танки, но под капотом больше напоминают "борьбу с автобусом".

"Land Rover красивые, но проводят чрезмерно много времени в мастерской, ведь имеют много проблем с подвеской и электрикой", — пояснил представитель платформы для исследования автомобилей EpicVIN Алекс Блэк.

Действительно, Land Rover получил слабый рейтинг 87,1% в последнем исследовании WhatCar. Это поставило его в пятерку худших брендов по надежности.

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Alfa Romeo

В том же исследовании надежности WhatCar Alfa Romeo поставила на второе место среди худших автомобильных компаний в мире после MG.

"Alfa создает потрясающие автомобили, которыми приятно управлять, но они просто не рассчитаны на долгосрочную надежность", — подытожил Алекс Блэк.

Fiat

Производитель занял седьмое место в списке наименее надежных автомобильных брендов по версии WhatCar.

Особенно слабый автомобиль — Fiat 500X, который попал в страшный список самых ненадежных авто по версии US News and World Report.

Volvo

Ситуация противоречивая, ведь некоторые эксперты становятся на защиту бренда. Автомобили Volvo могут похвастаться хорошими рейтингами безопасности, но они все равно проводят слишком много времени в мастерской.

Исследование JD Power 2025 года показало, что автомобили Volvo имели 242 проблемы на 100 транспортных средств. Consumer Reports поставил бренду лишь 38 баллов из 100, а Volvo XC90 фигурирует в антирейтинге US News and World Report.

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