Почему модель Toyota потеряла первое место в рейтинге 2025 года

2025 Toyota RAV4 Фото: caranddriver.com

Мировой рейтинг самых продаваемых моделей в феврале 2025 года получил нового неожиданного победителя, которым стал Ford F-Series, подскочив сразу на четыре позиции. Tesla Model Y опустилась на седьмую строчку с двузначными потерями.

Об этом сообщил Focus2Move.

Читайте также:

Первая тройка

Традиционные дизельные и бензиновые модели продолжают доминировать в рейтинге самых продаваемых автомобилей мира. В то же время стабильно растет количество новых электромобилей, ведь отрасль осуществляет постепенный переход в сторону электрификации. Но в этом году Tesla столкнулась с проблемами, связанными с высокой конкуренцией со стороны китайских моделей и политической деятельностью своего генерального директора Илона Маска.

По состоянию на февраль 2025 года Ford F-Series, поднявшись на четыре позиции, стал новым лидером рынка с 198 557 проданными экземплярами (+91,1%). Toyota RAV4 поднялся с третьего места на второе с 189 392 новыми продажами (+20,6%). На третьем месте, опустившись на две позиции, расположилась Toyota Corolla с 171 279 реализованными авто (-4,6%),

2025 Ford F-Series. Фото: Ford

Гонка преследования

Четвертую строчку занял Honda CR-V с 134 453 продажами (+8,8%). Замыкает пятерку Toyota Camry, который поднялся на четыре позиции, со 103 156 проданными авто (+17,7%).

Далее следуют Kia Sportage, который опустился на пять позиций, с 96 508 единицами (+5,7%) и Tesla Model Y с 95 956 проданными экземплярами (-41,8%).

На восьмом месте Hyundai Tucson, который сообщил о 92 329 новых регистраций (-4,5%), за ним — Toyota Hilux с 87 768 проданными авто (+0,1%), а замыкает ТОП-10 Toyota Yaris, ворвавшись в элиту с 84 877 продажами (+6,1%).

Ранее эксперты определили самые популярные марки авто 2025 г. Также конкурс на лучший женский автомобиль года получил неожиданного победителя.