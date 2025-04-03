Чому модель Toyota втратила перше місце у рейтингу 2025 року

2025 Toyota RAV4 Фото: caranddriver.com

Світовий рейтинг найпродаваніших моделей у лютому 2025 року отримав нового несподіваного переможця, яким став Ford F-Series, підскочивши одразу на чотири позиції. Tesla Model Y опустилася на сьому сходинку з двозначними втратами.

Про це повідомив Focus2Move.

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Перша трійка

Традиційні дизельні та бензинові моделі продовжують домінувати у рейтингу найпродаваніших автомобілів світу. Водночас стабільно зростає кількість нових електромобілів, адже галузь здійснює поступовий перехід вбік електрифікації. Але цього року Tesla зіткнулася з проблемами, пов’язаними з високою конкуренцією збоку китайських моделей та політичною діяльністю свого генерального директора Ілона Маска.

Станом на лютий 2025 року Ford F-Series, піднявшись на чотири позиції, став новим лідером ринку з 198 557 проданими екземплярами (+91,1%). Toyota RAV4 піднявся з третього місця на друге з 189 392 новими продажами (+20,6%). На третьому місці, опустившись на дві позиції, розташувалася Toyota Corolla з 171 279 реалізованими авто (-4,6%),

2025 Ford F-Series. Фото: Ford

Гонитва переслідування

Четверту сходинку посів Honda CR-V з 134 453 продажами (+8,8%). Замикає п’ятірку Toyota Camry, який піднявся на чотири позиції, зі 103 156 проданими авто (+17,7%).

Далі йдуть Kia Sportage, який опустився на п’ять позицій, з 96 508 одиницями (+5,7 %) та Tesla Model Y з 95 956 проданими екземплярами (-41,8%).

На восьмому місці Hyundai Tucson, який повідомив про 92 329 нових реєстрацій (-4,5%), за ним — Toyota Hilux з 87 768 проданими авто (+0,1%), а замикає ТОП-10 Toyota Yaris, що увірвався до еліти з 84 877 продажами (+6,1%).

Раніше експерти визначили найпопулярніші марки авто 2025 року.Також конкурс на найкращий жіночий автомобіль року отримав несподіваного переможця.