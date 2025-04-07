Лучшие малолитражные авто в 2025 году

Honda Civic в городе. Фото: caranddriver.com

Малолитражные автомобили набирают популярность как идеальное транспортное средство для городских поездок или небольших загородных путешествий. Эксперты назвали компактные автомобили, которые не только практичны в повседневном использовании, но и отличаются стильным дизайном и мощностью.

Об этом написал Autogid.

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