Лучшие малолитражные авто в 2025 году

ТОП-5 малолитражных автомобилей 2025 года
Малолитражные автомобили набирают популярность как идеальное транспортное средство для городских поездок или небольших загородных путешествий. Эксперты назвали компактные автомобили, которые не только практичны в повседневном использовании, но и отличаются стильным дизайном и мощностью.
Об этом написал Autogid.
2025 Subaru WRX Sportswagon
WRX 2025 года получил универсальную версию Sportswagon с агрессивным дизайном, полным приводом и удивительной динамикой версии tS Sport.
2025 Kia K4
Лучший доступный седан с современным дизайном, комфортом и стартовой ценой от 30 590 долларов, без компромиссов в качестве.
2025 Hyundai i30 N
Компактный спортивный хэтчбек с мощным турбодвигателем и жесткой подвеской стал серьезным конкурентом таким легендам, как VW Golf GTI.
2025 Mazda3
Этот маленький автомобиль поражает премиальным видом, изысканным дизайном и динамическими характеристиками, идеально подходя для ценителей комфорта и стиля.
2025 Honda Civic
Обновленный Civic предлагает варианты от экономичного гибрида до мощного Type R, который соревнуется с дорогими спорткарами.
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