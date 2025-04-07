Найкращі малолітражні авто у 2025 році

Honda Civic у місті. Фото: caranddriver.com

Малолітражні автомобілі набирають популярності як ідеальний транспортний засіб для міських поїздок або невеликих заміських подорожей. Експерти назвали компактні автомобілі, які не лише практичні у повсякденному використанні, але й відрізняються стильним дизайном та потужністю.

Про це написав Autogid.

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