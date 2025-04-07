Найкращі малолітражні авто у 2025 році

ТОП-5 малолітражних автомобілів 2025 року
Малолітражні автомобілі набирають популярності як ідеальний транспортний засіб для міських поїздок або невеликих заміських подорожей. Експерти назвали компактні автомобілі, які не лише практичні у повсякденному використанні, але й відрізняються стильним дизайном та потужністю.
Про це написав Autogid.
2025 Subaru WRX Sportswagon
WRX 2025 року отримав універсальну версію Sportswagon з агресивним дизайном, повним приводом та дивовижною динамікою версії tS Sport.
2025 Kia K4
Найкращий доступний седан з сучасним дизайном, комфортом та стартовою ціною від 30 590 доларів, без компромісів у якості.
2025 Hyundai i30 N
Компактний спортивний хетчбек з потужним турбодвигуном і жорсткою підвіскою став серйозним конкурентом таким легендам, як VW Golf GTI.
2025 Mazda3
Цей малий автомобіль вражає преміальним виглядом, вишуканим дизайном та динамічними характеристиками, ідеально підходячи для цінителів комфорту та стилю.
2025 Honda Civic
Оновлений Civic пропонує варіанти від економічного гібрида до потужного Type R, що змагається з дорогими спорткарами.
Раніше експерти рекомендували ТОП-12 автомобілів для купівлі у 2025 році. Також ми писали про найкращі нові авто за ціною до 25 000 доларів.
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