Японская машина снова стала самым популярным авто в мире

Самым популярным автомобилем мира снова стала японская модель
Toyota Corolla снова стал самым популярным автомобилем по итогам мировых продаж первых трех месяцев этого года. В целом японская корпорация доминирует по количеству моделей в ТОП-10, также среди лидеров — два электромобиля Tesla.
Об этом сообщил Укравтопром.
Результаты торгов
По данным focus2move, глобальные продажи Toyota Corolla в первом квартале 2025 года составили 244 751 экземпляр. Даже несмотря на падение реализации модели более чем на 13%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этого хватило, чтобы уверенно возглавить рейтинг самых продаваемых авто.
В первую десятку лучших автомобилей, кроме Corolla попало еще три модели Toyota. RAV4 занял вторую строчку, а Hilux и Camry заняли два последних места ТОП-10.
Tesla Model Y с падением почти 34% находится на четвертом месте, а Model 3, несмотря на прирост продаж более 24,2% застряла на восьмой строчке. Все остальные бренды представили в десятке по одной модели.
ТОП-10 лучших моделей в мире
- Toyota Corolla — 244 751 ед. (-13,5%);
- Toyota RAV4 — 242 190 ед. (-0,6%);
- Ford F-Series — 225 501 ед. (+24%);
- Tesla Model Y — 191 193 ед. (-33,6%);
- Honda CR-V — 180 452 ед. (-0,3%);
- Chevrolet Silverado — 150 164 (-8%);
- Hyundai Tucson — 148 511 ед. (+1%);
- Tesla Model 3 — 139 901 ед. (+24,2%);
- Toyota Hilux — 136 420 (+0,5%);
- Toyota Camry — 136 233 ед. (+0,5%).
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