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Самым популярным автомобилем мира снова стала японская модель

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Дата публикации 11 мая 2025 20:40
Японская машина снова стала самым популярным авто в мире
2025 Toyota Corolla. Фото: Toyota

Toyota Corolla снова стал самым популярным автомобилем по итогам мировых продаж первых трех месяцев этого года. В целом японская корпорация доминирует по количеству моделей в ТОП-10, также среди лидеров — два электромобиля Tesla.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Результаты торгов

По данным focus2move, глобальные продажи Toyota Corolla в первом квартале 2025 года составили 244 751 экземпляр. Даже несмотря на падение реализации модели более чем на 13%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этого хватило, чтобы уверенно возглавить рейтинг самых продаваемых авто.

В первую десятку лучших автомобилей, кроме Corolla попало еще три модели Toyota. RAV4 занял вторую строчку, а Hilux и Camry заняли два последних места ТОП-10.

Tesla Model Y с падением почти 34% находится на четвертом месте, а Model 3, несмотря на прирост продаж более 24,2% застряла на восьмой строчке. Все остальные бренды представили в десятке по одной модели.

ТОП-10 лучших моделей в мире

  1. Toyota Corolla — 244 751 ед. (-13,5%);
  2. Toyota RAV4 — 242 190 ед. (-0,6%);
  3. Ford F-Series — 225 501 ед. (+24%);
  4. Tesla Model Y — 191 193 ед. (-33,6%);
  5. Honda CR-V — 180 452 ед. (-0,3%);
  6. Chevrolet Silverado — 150 164 (-8%);
  7. Hyundai Tucson — 148 511 ед. (+1%);
  8. Tesla Model 3 — 139 901 ед. (+24,2%);
  9. Toyota Hilux — 136 420 (+0,5%);
  10. Toyota Camry — 136 233 ед. (+0,5%).

Ранее Toyota предупредила, какой автомобильный рынок Китай захватит следующим. Также мы писали, почему Toyota назвала одну из лучших моделей Camry.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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