Японська машина знову стала найпопулярнішим авто у світі

2025 Toyota Corolla. Фото: Toyota

Toyota Corolla знову став найпопулярнішим автомобілем за підсумками світових продажів перших трьох місяців цього року. Загалом японська корпорація домінує за кількістю моделей в ТОП-10, також серед лідерів — два електромобілі Tesla.

Про це повідомив Укравтопром.

Реклама

Читайте також:

Результати торгів

За даними focus2move, глобальні продажі Toyota Corolla у першому кварталі 2025 року склали 244 751 екземпляр. Навіть попри падіння реалізації моделі на понад 13%, у порівнянні з аналогічним періодом торік, цього вистачило, щоб упевнено очолити рейтинг найбільш продаваних авто.

До першої десятки кращих автомобілів, окрім Corolla потрапило ще три моделі Toyota. RAV4 посів другу сходинку, а Hilux та Camry зайняли два останніх місця ТОП-10.

Tesla Model Y з падінням майже 34% перебуває на четвертому місці, а Model 3, попри приріст продажів понад 24,2% застрягла на восьмій сходинці. Усі інші бренди представили у десятці по одній моделі.

ТОП-10 найкращих моделей у світі

Toyota Corolla — 244 751 од. (-13,5%); Toyota RAV4 — 242 190 од. (-0,6%); Ford F-Series — 225 501 од. (+24%); Tesla Model Y — 191 193 од. (-33,6%); Honda CR-V — 180 452 од. (-0,3%); Chevrolet Silverado — 150 164 (-8%); Hyundai Tucson — 148 511 од. (+1%); Tesla Model 3 — 139 901 од. (+24,2%); Toyota Hilux — 136 420 (+0,5%); Toyota Camry — 136 233 од. (+0,5%).

Раніше Toyota попередила, який автомобільний ринок Китай захопить наступним. Також ми писали, чому Toyota назвала одну з найкращих моделей Camry.