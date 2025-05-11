Японська машина знову стала найпопулярнішим авто у світі

Найпопулярнішим автомобілем світу знову стала японська модель
Toyota Corolla знову став найпопулярнішим автомобілем за підсумками світових продажів перших трьох місяців цього року. Загалом японська корпорація домінує за кількістю моделей в ТОП-10, також серед лідерів — два електромобілі Tesla.
Про це повідомив Укравтопром.
Результати торгів
За даними focus2move, глобальні продажі Toyota Corolla у першому кварталі 2025 року склали 244 751 екземпляр. Навіть попри падіння реалізації моделі на понад 13%, у порівнянні з аналогічним періодом торік, цього вистачило, щоб упевнено очолити рейтинг найбільш продаваних авто.
До першої десятки кращих автомобілів, окрім Corolla потрапило ще три моделі Toyota. RAV4 посів другу сходинку, а Hilux та Camry зайняли два останніх місця ТОП-10.
Tesla Model Y з падінням майже 34% перебуває на четвертому місці, а Model 3, попри приріст продажів понад 24,2% застрягла на восьмій сходинці. Усі інші бренди представили у десятці по одній моделі.
ТОП-10 найкращих моделей у світі
- Toyota Corolla — 244 751 од. (-13,5%);
- Toyota RAV4 — 242 190 од. (-0,6%);
- Ford F-Series — 225 501 од. (+24%);
- Tesla Model Y — 191 193 од. (-33,6%);
- Honda CR-V — 180 452 од. (-0,3%);
- Chevrolet Silverado — 150 164 (-8%);
- Hyundai Tucson — 148 511 од. (+1%);
- Tesla Model 3 — 139 901 од. (+24,2%);
- Toyota Hilux — 136 420 (+0,5%);
- Toyota Camry — 136 233 од. (+0,5%).
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