Какие авто 2024 года выпуска лучше не покупать сегодня

От каких авто 2024 года выпуска следует держаться подальше
Стоит ли купить в автосалоне машину 2024 года, или подержанный автомобиль, которому исполнился всего год? К счастью, эксперты немецкого ADAC в течение 12 месяцев тестировали новые авто, которые ломались на дороге.
Об этом сообщил Moto.
Тесты ADAC
Специалисты исследовали 84 модели: 22 бензиновых автомобиля, 16 дизельных, 16 гибридов, одно авто на сжиженном топливе и 29 электрокаров.
Автомобили, участвовавшие в тестировании, оценивались по 300 критериям, включая безопасность, экологию, комфорт, двигатель, потребление энергии, вспомогательные системы и функциональность салона. Рейтинги выставлялись по единому стандарту, без различения по типу езды, классу или цене.
За свою 50-летнюю историю автомобильный клуб ADAC впервые присвоил Volkswagen оценку "очень хороший" (наивысший возможный балл). Электромобили ID.7 превзошли более дорогие премиальные модели, такие как BMW i5 и Porsche Taycan.
10 лучших новых авто (2024)
Первую десятку составляют электромобили, за исключением Skoda Superb с традиционным дизельным двигателем. ADAC отмечает, что преимущества этих автомобилей заключаются в комфорте, тихой езде, экологичности и общем впечатлении от управления. Баллы выставлялись по немецкой системе: чем ниже, тем лучше.
- Volkswagen ID.7 Pro: 1,5;
- Volkswagen ID.7 Tourer GTX: 1,5;
- BMW i5 eDrive40: 1,6;
- Porsche Taycan Performance Plus: 1,6;
- Skoda Enyaq 85x: 1,6;
- Kia EV9: 1,7;
- Mercedes-Benz EQE SUV 350+: 1,7;
- Skoda Superb Combi 2.0 TDI: 1,7;
- Audi Q4 Sportback 45 e-tron: 1,8;
- Genesis G80 Electrified:1,8.
Аж 74 из 84 моделей были признаны хорошими автомобилями. Эти транспортные средства получили оценки от 1,6 до 2,5 баллов. Таким образом, можно сделать вывод, что почти все протестированные в 2024 году авто достойны внимания.
Также читайте:
Почему электрокары скоро станут дешевле ДВС
Батарея электрокара или ДВС: что дольше служит
10 худших новых авто (2024)
- Dacia Duster TCe 100 ECO-G: 4,1;
- SsangYong Tivoli 1.5 GDI-T: 3;
- SsangYong Torres 1.5 GDI-T: 2,9;
- Kia Picanto 1.0: 2,9 ;Kia Picanto 1.0: 2,9;
- Hyundai i10 1.0: 2,9;
- Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid: 2,7;
- Hyundai i20 1.0: 2,7;
- Nissan Juke 1.0 DIG-T: 2,6;
- MG MG3 1.5 Hybrid+: 2,6;
- Subaru Crosstrek 2.0ie: 2,5.
Dacia Duster модель с самым низким рейтингом. Впрочем, речь идет не о действующем поколении, а о его предшественнике, производство которого было завершено в 2024 году. Эта модель дебютировала в 2018 году, поэтому неудивительно, что она по многим показателям отставала от более новых авто. То же самое можно сказать и о других автомобилях внизу списка, которые уже пережили свои лучшие дни.
Также читайте:
Британские эксперты определили три самых надежных автомобиля
Какие европейские автомобили назвали ненадежными в 2025 году
Читайте Новини.LIVE!