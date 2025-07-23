Какие авто 2024 года выпуска лучше не покупать сегодня

Volkswagen ID.7 Фото: VW

Стоит ли купить в автосалоне машину 2024 года, или подержанный автомобиль, которому исполнился всего год? К счастью, эксперты немецкого ADAC в течение 12 месяцев тестировали новые авто, которые ломались на дороге.

Об этом сообщил Moto.

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Тесты ADAC

Специалисты исследовали 84 модели: 22 бензиновых автомобиля, 16 дизельных, 16 гибридов, одно авто на сжиженном топливе и 29 электрокаров.

Автомобили, участвовавшие в тестировании, оценивались по 300 критериям, включая безопасность, экологию, комфорт, двигатель, потребление энергии, вспомогательные системы и функциональность салона. Рейтинги выставлялись по единому стандарту, без различения по типу езды, классу или цене.

За свою 50-летнюю историю автомобильный клуб ADAC впервые присвоил Volkswagen оценку "очень хороший" (наивысший возможный балл). Электромобили ID.7 превзошли более дорогие премиальные модели, такие как BMW i5 и Porsche Taycan.

10 лучших новых авто (2024)

Первую десятку составляют электромобили, за исключением Skoda Superb с традиционным дизельным двигателем. ADAC отмечает, что преимущества этих автомобилей заключаются в комфорте, тихой езде, экологичности и общем впечатлении от управления. Баллы выставлялись по немецкой системе: чем ниже, тем лучше.

Volkswagen ID.7 Pro: 1,5; Volkswagen ID.7 Tourer GTX: 1,5; BMW i5 eDrive40: 1,6; Porsche Taycan Performance Plus: 1,6; Skoda Enyaq 85x: 1,6; Kia EV9: 1,7; Mercedes-Benz EQE SUV 350+: 1,7; Skoda Superb Combi 2.0 TDI: 1,7; Audi Q4 Sportback 45 e-tron: 1,8; Genesis G80 Electrified:1,8.

Аж 74 из 84 моделей были признаны хорошими автомобилями. Эти транспортные средства получили оценки от 1,6 до 2,5 баллов. Таким образом, можно сделать вывод, что почти все протестированные в 2024 году авто достойны внимания.

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10 худших новых авто (2024)

Dacia Duster TCe 100 ECO-G: 4,1; SsangYong Tivoli 1.5 GDI-T: 3; SsangYong Torres 1.5 GDI-T: 2,9; Kia Picanto 1.0: 2,9 ;Kia Picanto 1.0: 2,9; Hyundai i10 1.0: 2,9; Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid: 2,7; Hyundai i20 1.0: 2,7; Nissan Juke 1.0 DIG-T: 2,6; MG MG3 1.5 Hybrid+: 2,6; Subaru Crosstrek 2.0ie: 2,5.

Dacia Duster модель с самым низким рейтингом. Впрочем, речь идет не о действующем поколении, а о его предшественнике, производство которого было завершено в 2024 году. Эта модель дебютировала в 2018 году, поэтому неудивительно, что она по многим показателям отставала от более новых авто. То же самое можно сказать и о других автомобилях внизу списка, которые уже пережили свои лучшие дни.

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