В Украине значительно сократились продажи новых автомобилей в 2025 году

Автосалон. Фото: freepik.com

В Украине в течение I квартала 2025 года было реализовано 14 300 новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы торгов сократились на существенные 16,5%.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Сокращение спроса

В I квартале дилеры ежемесячно продавали в среднем около 4800 новых автомобилей. В прошлом году автосалоны могли похвастаться большей аналогичной цифрой — около 5700 экземпляров.

Преимущественно новые легковые машины были импортированы из-за рубежа — 13 868 единиц, или 97,3%. Больше всего на первую регистрацию было подано автомобилей Toyota, Renault и Skoda.

За этот период в Украине изготовили лишь 389 новых авто, или 2,7% от общего количества. Большинство из них собрали на закарпатском заводе "Еврокар": Skoda Karoq (201 штука), Skoda Kodiaq (27) и Volkswagen Crafter (26). Все остальные новые авто являются переоборудованными местными предприятиями под различные специальные цели машинами (по заказу полиции, медслужб и т.д.).

ТОП-10 автобрендов в Украине, I кв. 2025 года

Инфографика: eauto.org.ua

Лидером среди моделей были Renault Duster и Toyota RAV4. Десятка самых популярных машин подтверждает тренд последних лет: девять авто в ней являются кроссоверами, среди которых затерялся лишь один лифтбек — Skoda Octavia.

ТОП-10 моделей в Украине, I кв. 2025 года

Инфографика: eauto.org.ua

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