В Україні значно скоротилися продажі нових автомобілів у 2025 році

Автосалон. Фото: freepik.com

В Україні протягом I кварталу 2025 року було реалізовано 14 300 нових легкових автомобілів. У порівнянні з аналогічним періодом торік обсяги торгів скоротилися на суттєві 16,5%.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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У I кварталі дилери щомісяця продавали у середньому близько 4800 нових автомобілів. Торік автосалони могли похвалитися більшою аналогічною цифрою — близько 5700 екземплярів.

Переважно нові легкові машини були імпортовані з-за кордону — 13 868 одиниць, або 97,3%. Найбільше на першу реєстрацію було подано автомобілів Toyota, Renault та Skoda.

За цей період в Україні виготовили лише 389 нових авто, або 2,7% від загальної кількості. Більшість з них зібрали на закарпатському заводі "Єврокар": Skoda Karoq (201 штука), Skoda Kodiaq (27) та Volkswagen Crafter (26). Всі інші нові авто є переобладнаними місцевими підприємствами під різні спеціальні цілі машинами (на замовлення поліції, медслужб тощо).

ТОП-10 автобрендів в Україні, I кв. 2025

Інфографіка: eauto.org.ua

Лідером серед моделей були Renault Duster та Toyota RAV4. Десятка найпопулярніших машин підтверджує тренд останніх років: девʼять авто в ній є кросоверами, серед яких загубився лише один ліфтбек — Skoda Octavia.

ТОП-10 моделей в Україні, I кв. 2025

Інфографіка: eauto.org.ua

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