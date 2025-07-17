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Главная Авто Британские эксперты определили три самых надежных автомобиля

Британские эксперты определили три самых надежных автомобиля

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 06:45
Британцы назвали самые надежные авто в 2025 году
Suzuki Ignis Фото: autocar.co.uk

Группа автомобильных экспертов использовала показатели прохождения техосмотра, чтобы определить самые надежные автомобили в Великобритании. Оценивалось, какие автомобили имели самый высокий и низкий уровни успешного прохождения техосмотра.

Об этом написал Express.

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Suzuki Ignis

Субкомпактный кроссовер сочетает городской стиль и практичность. Благодаря высокому клиренсу и опциональному полному приводу AllGrip Auto, он уверенно чувствует себя как на асфальте, так и на легком бездорожье. Экономный двигатель и компактные размеры делают его идеальным для ежедневных поездок. Просторный салон, несмотря на небольшие габариты, и богатый функционал добавляют комфорта.

Идеальное авто для людей, которые ищут транспортное средство с меньшим количеством механических проблем в течение срока службы. Есть одно препятствие: Ignis больше не производится. Но этот автомобиль все еще является разумной покупкой, даже если он доступен только на вторичном рынке.

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Тройка лидеров

Lexus UX
2025 Lexus UX Фото: caranddriver.com

Показатель успешного прохождения техосмотра Suzuki составляет 94,64%, за ним в рейтинге надежности расположились также компактные кроссоверы: Lexus UX и Porsche Macan — 94,2% и 93,41% соответственно.

Было проведено 5583 техосмотра автомобилей Lexus UX, из которых 5259 успешных, а для Porsche Macan этот показатель составляет 3453 из 3697 проведенных тестов.

Porsche Macan
2025 Porsche Macan Фото: caranddriver.com

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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