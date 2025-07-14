Названы самые надежные американские автомобили

2025 Buick Enclave Фото: caranddriver.com

В июне 2025 года, по данным Укравтопром, украинцы приобрели около 4300 автомобилей из США. Эксперты назвали пять самых надежных американских автобрендов в 2025 году, что поможет пользователям принять обоснованное решение о следующей покупке.

Об этом написал GoBankingRates.

Реклама

Читайте также:

Buick

В исследовании надежности JD Power за 2025 год Buick занял первое место среди американских автобрендов со 143 проблемами на 100 автомобилей. Бренд производит широкий спектр транспортных средств от компактных автомобилей до больших внедорожников.

"Когда у Buick возникают проблемы, ремонт является относительно простым", — отметила эксперт автомобильной промышленности с AutoInsurance.org Мелани Массон.

Cadillac

Марка занимает следующее место в рейтинге JD Power со 169 проблемами на 100 автомобилей. Транспортные средства бренда подойдут тем, кто, либо ищет роскошный внедорожник, либо бренд с сильными американскими традициями.

Chevrolet

Бренд поделил позиции с Cadillac в списке JD Power, также имея 169 проблем на 100 автомобилей. По сравнению с Cadillac, расходы на техническое обслуживание автомобилей Chevrolet ниже. Также одним из главных преимуществ приобретения автомобиля Chevy являются его постоянные инновации.

"В целом автомобили Chevrolet показывают лучшую надежность, чем в среднем по рынку. Обычно они имеют больший пробег без серьезных проблем по сравнению с конкурентами", — подчеркнула Массон.

Также читайте:

Американцы назвали самые ненадежные авто из США

Самый быстрый серийный автомобиль в США

GMC

2025 GMC Yukon Фото: edmunds.com

Марка имеет 181 проблему на 100 автомобилей, согласно JD Power. GMC известна своими высокопроизводительными пикапами и внедорожниками, особенно моделями Sierra и Yukon. Если нужен автомобиль с высокой тяговой способностью, новейшими технологиями и надежным послужным списком, стоит обратить внимание на этот бренд.

Ford

Согласно JD Power, в среднем на 100 автомобилей бренда приходится 202 проблемы. Ford находится чуть выше среднего показателя (208 на 100), но по уровню надежности он до сих пор опережает другие американские бренды, например, Jeep и Chrysler.

"В более новых Escape и F-150 исправлено много старых технических сбоев, поэтому не придется постоянно обращаться в мастерскую", — подытожил директор по маркетингу EpicVIN Алекс Блэк.

Также читайте:

Почему стоит опасаться американских автомобилей

Подержанные авто из США, которых надо избегать любой ценой