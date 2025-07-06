Самые ненадежные американские авто в 2025 году

Американцы назвали самые ненадежные авто из США
Эксперты из США призывают относиться с огромной осторожностью к автобрендам, машины которых известны регулярными посещениями мастерских, частыми отзывами или другими историями, подводящими владельцев, заставляя их тянуться к кошелькам чаще, чем следует. Покупателей, которые ограничивают себя только американскими марками, это касается в первую очередь.
Об этом написал GoBankingRates.
Как проводят исследования
Независимая некоммерческая организация Consumer Reports собрала и проанализировала данные о более 300 000 автомобилей, чтобы создать рейтинг надежности за 2025 год.
Япония доминирует в верхней части этого списка, где Subaru, Lexus, Toyota, Honda и Acura занимают первые пять мест. К сожалению, для тех, кто хочет покупать американские автомобили, их бренды занимают пять из шести последних позиций.
Известная американская онлайн-платформа CarEdge дополнила исследование Consumer Reports своими данными.
В обоих рейтингах надежности бренды получают оценки от 1 до 100.
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Rivian
- Рейтинг надежности Consumer Reports: 14 из 100
- Рейтинг надежности CarEdge: 18/100
Cadillac
- Рейтинг надежности Consumer Reports: 27/100
- Рейтинг надежности CarEdge: 27/100
GMC
- Рейтинг надежности Consumer Reports: 33/100
- Рейтинг надежности CarEdge: 33/100
Jeep
- Рейтинг надежности Consumer Reports: 33/100
- Рейтинг надежности CarEdge: 33/100
Tesla
- Рейтинг надежности Consumer Reports: 36/100
- Рейтинг надежности CarEdge: 36/100
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