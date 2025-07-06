Самые ненадежные американские авто в 2025 году

2025 Rivian R1S Tri-Motor Фото: caranddriver.co

Эксперты из США призывают относиться с огромной осторожностью к автобрендам, машины которых известны регулярными посещениями мастерских, частыми отзывами или другими историями, подводящими владельцев, заставляя их тянуться к кошелькам чаще, чем следует. Покупателей, которые ограничивают себя только американскими марками, это касается в первую очередь.

Об этом написал GoBankingRates.

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Как проводят исследования

Независимая некоммерческая организация Consumer Reports собрала и проанализировала данные о более 300 000 автомобилей, чтобы создать рейтинг надежности за 2025 год.

Япония доминирует в верхней части этого списка, где Subaru, Lexus, Toyota, Honda и Acura занимают первые пять мест. К сожалению, для тех, кто хочет покупать американские автомобили, их бренды занимают пять из шести последних позиций.

Известная американская онлайн-платформа CarEdge дополнила исследование Consumer Reports своими данными.

В обоих рейтингах надежности бренды получают оценки от 1 до 100.

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Rivian

Рейтинг надежности Consumer Reports: 14 из 100

Рейтинг надежности CarEdge: 18/100

Cadillac

Рейтинг надежности Consumer Reports: 27/100

Рейтинг надежности CarEdge: 27/100

GMC

Рейтинг надежности Consumer Reports: 33/100

Рейтинг надежности CarEdge: 33/100

Jeep

Рейтинг надежности Consumer Reports: 33/100

Рейтинг надежности CarEdge: 33/100

Tesla

Рейтинг надежности Consumer Reports: 36/100

Рейтинг надежности CarEdge: 36/100

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