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Главная Авто Американцы назвали самые ненадежные авто из США

Американцы назвали самые ненадежные авто из США

Ua en ru
Дата публикации 6 июля 2025 17:40
Самые ненадежные американские авто в 2025 году
2025 Rivian R1S Tri-Motor Фото: caranddriver.co

Эксперты из США призывают относиться с огромной осторожностью к автобрендам, машины которых известны регулярными посещениями мастерских, частыми отзывами или другими историями, подводящими владельцев, заставляя их тянуться к кошелькам чаще, чем следует. Покупателей, которые ограничивают себя только американскими марками, это касается в первую очередь.

Об этом написал GoBankingRates.

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Как проводят исследования

Независимая некоммерческая организация Consumer Reports собрала и проанализировала данные о более 300 000 автомобилей, чтобы создать рейтинг надежности за 2025 год.

Япония доминирует в верхней части этого списка, где Subaru, Lexus, Toyota, Honda и Acura занимают первые пять мест. К сожалению, для тех, кто хочет покупать американские автомобили, их бренды занимают пять из шести последних позиций.

Известная американская онлайн-платформа CarEdge дополнила исследование Consumer Reports своими данными.

В обоих рейтингах надежности бренды получают оценки от 1 до 100.

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Rivian

  • Рейтинг надежности Consumer Reports: 14 из 100
  • Рейтинг надежности CarEdge: 18/100

Cadillac

  • Рейтинг надежности Consumer Reports: 27/100
  • Рейтинг надежности CarEdge: 27/100

GMC

  • Рейтинг надежности Consumer Reports: 33/100
  • Рейтинг надежности CarEdge: 33/100

Jeep

  • Рейтинг надежности Consumer Reports: 33/100
  • Рейтинг надежности CarEdge: 33/100

Tesla

  • Рейтинг надежности Consumer Reports: 36/100
  • Рейтинг надежности CarEdge: 36/100

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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