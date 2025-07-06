Найбільш ненадійні американські авто у 2025 році

2025 Rivian R1S Tri-Motor Фото: caranddriver.co

Експерти із США закликають ставитися з величезною обережністю до автобрендів, машини яких відомі регулярними відвідуваннями майстерень, частими відкликаннями або іншими історіями, що підводять власників, змушуючи їх тягнутися до гаманців частіше, ніж слід. Покупців, які обмежують себе лише американськими марками, це стосується насамперед.

Про це написав GoBankingRates.

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Як проводять дослідження

Незалежна некомерційна організація Consumer Reports зібрала та проаналізувала дані про понад 300 000 автомобілів, щоб створити рейтинг надійності за 2025 рік.

Японія домінує у верхній частині цього списку, де Subaru, Lexus, Toyota, Honda та Acura посідають перші п'ять місць. На жаль, для тих, хто хоче купувати американські автомобілі, їхні бренди обіймають п'ять із шести останніх позицій.

Відома американська онлайн-платформа CarEdge доповнила дослідження Consumer Reports своїми даними.

В обидвох рейтингах надійності бренди отримують оцінки від 1 до 100.

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Rivian

Рейтинг надійності Consumer Reports: 14 зі 100

Рейтинг надійності CarEdge: 18/100

Cadillac

Рейтинг надійності Consumer Reports: 27/100

Рейтинг надійності CarEdge: 27/100

GMC

Рейтинг надійності Consumer Reports: 33/100

Рейтинг надійності CarEdge: 33/100

Jeep

Рейтинг надійності Consumer Reports: 33/100

Рейтинг надійності CarEdge: 33/100

Tesla

Рейтинг надійності Consumer Reports: 36/100

Рейтинг надійності CarEdge: 36/100

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