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Головна Авто Американці назвали найненадійніші авто із США

Американці назвали найненадійніші авто із США

Ua en ru
Дата публікації: 6 липня 2025 17:40
Найбільш ненадійні американські авто у 2025 році
2025 Rivian R1S Tri-Motor Фото: caranddriver.co

Експерти із США закликають ставитися з величезною обережністю до автобрендів, машини яких відомі регулярними відвідуваннями майстерень, частими відкликаннями або іншими історіями, що підводять власників, змушуючи їх тягнутися до гаманців частіше, ніж слід. Покупців, які обмежують себе лише американськими марками, це стосується насамперед.

Про це написав GoBankingRates.

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Як проводять дослідження

Незалежна некомерційна організація Consumer Reports зібрала та проаналізувала дані про понад 300 000 автомобілів, щоб створити рейтинг надійності за 2025 рік.

Японія домінує у верхній частині цього списку, де Subaru, Lexus, Toyota, Honda та Acura посідають перші п'ять місць. На жаль, для тих, хто хоче купувати американські автомобілі, їхні бренди обіймають п'ять із шести останніх позицій.

Відома американська онлайн-платформа CarEdge доповнила дослідження Consumer Reports своїми даними.

В обидвох рейтингах надійності бренди отримують оцінки від 1 до 100.

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Rivian

  • Рейтинг надійності Consumer Reports: 14 зі 100
  • Рейтинг надійності CarEdge: 18/100

Cadillac

  • Рейтинг надійності Consumer Reports: 27/100
  • Рейтинг надійності CarEdge: 27/100

GMC

  • Рейтинг надійності Consumer Reports: 33/100
  • Рейтинг надійності CarEdge: 33/100

Jeep

  • Рейтинг надійності Consumer Reports: 33/100
  • Рейтинг надійності CarEdge: 33/100

Tesla

  • Рейтинг надійності Consumer Reports: 36/100
  • Рейтинг надійності CarEdge: 36/100

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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