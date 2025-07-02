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Головна Авто Бренди з найбільшою кількістю дефектів авто у 2025 році

Бренди з найбільшою кількістю дефектів авто у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 21:46
Які виробники мають найбільшу кількість дефектів авто у 2025 році
Автомобілі Ford. Фото: canadianautodealer.ca

Відкликання виробником автомобіля свідчить про те, що транспортний засіб може бути небезпечним для його власника. Споживачі, щоб уникнути неприємностей, повинні знати, які виробники на середину червня 2025 року мали найбільше зареєстрованих відкликань у NHTSA.

Про це написав Finance Buzz.

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Ford

  • Відкликання: 78

Компанія здійснила величезну кількість відкликань, які потенційно стосуються 4 077 633 автомобілів.

Найбільшою проблемою є електрична система, яка була предметом 18 відкликань. Найзначніший з них торкнувся 272 817 автомобілів та стосується несправного акумулятора, який може призвести до втрати потужності двигуна.

Volkswagen

  • Відкликання: 15

Ці відкликання потенційно торкнулися 612 975 автомобілів. Торік було лише сім відкликань, найбільше з яких пов'язане з проблемою витоку палива.

Chrysler

  • Відкликання: 15

Найзначніше відкликання стосується несправних зображень із камери заднього виду та потенційно торкнеться до 235 640 автомобілів.

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Mercedes-Benz

  • Відкликання: 13

Загалом 130 661 автомобіль німецького автовиробника потенційно постраждав від цих відкликань.

Найбільший відклик торкнувся 92 851 авто та стосується задньої стійки кузова, яка забезпечує недостатній захист під час зіткнення.

General Motors

  • Відкликання: 12

Ці відкликання потенційно стосуються 814 409 автомобілів. Найзначнішим відкликанням автовиробника торік була проблема із замком задніх дверей, яка могла призвести до їх відкриття під час руху автомобіля.

Honda

  • Відкликання: 12

З усіх цих відкликань японський автовиробник опублікував три, кожен з яких стосується понад 150 000 автомобілів. Вони стосувалися несправних фар, відмови педалі гальма та проблем з програмним забезпеченням, яка могла призвести до зупинки двигуна.

Загалом відкликання потенційно торкнулося 729 344 автомобілів Honda.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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