Вживаний Ford Focus четвертого покоління — чи варто купити

2018 Ford Focus Mk4. Фото: autoexpress.co.uk

Відмінні ходові якості, просторий салон та економні двигуни — три особливості, якими останнє покоління Ford Focus пишалося з моменту прем’єри у 2018 році. Автомобіль незабаром зникне з продажу, тож варто розглянути, що можуть запропонувати екземпляри з пробігом.

Про це написав Autokult.

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Ford Focus Mk 4 2018-2021 років випуску до фейсліфтінгу у кузові хетчбек має довжину трохи менш як 4,4 м, а універсал — 4,67 м. Колісна база в обох варіантах однакова — 2,7 м.

Focus залишається однією з найкращих моделей з керованості у своєму класі. При чому йдеться не лише про динамічне, а й про щоденне водіння. Експерти вважають, що жоден інший компакт на ринку не пропонує такого гарного поєднання комфорту, стабільності та передбачуваності на поворотах.

Ще одна конкурентна перевага — просторий салон. Спереду та ззаду достатньо місця навіть для дуже високих людей. Він отримав більше простору в основному завдяки кращому внутрішньому плануванню: тонші спинки сидінь, менші панель приладів та центральний тунель.

Багажник хетчбека має місткість від 358 л до 392 л залежно від того, чи є запаска або ремкомплект. Універсал отримав багажне відділення від 593 л до 635 л.

На жаль, якість матеріалів та виготовлення значно знизилися у порівнянні з 2018 роком.

Який двигун вибрати

Найцікавішим двигуном у лінійці Focus є 1,5-літровий дизельний двигун BlueHDI від Stellantis, який був виготовлений у співпраці з компанією Ford. У нього є лише один серйозний недолік, пов'язаний з коротким ланцюгом, що з'єднує розподільні вали. До підтяжки він має ширину 7 мм та схильний до дефектів. Якщо він зламається, ризик серйозного пошкодження двигуна величезний. Тому відразу після покупки варто замінити ГРМ на новий.

В цілому двигун пробіжить 300 000 км та більше. Варто лише пам'ятати, що ремінь ГРМ підлягає заміні кожні 120 000-140 000 км. Також треба стежити за станом фільтра DPF та контролювати систему SCR.

Серед бензинових двигунів 1.0 та 1.5 EcoBoost останній з експлуатаційного погляду є набагато безпечнішим вибором. Важливою перевагою даного агрегату є велика місткість мастильної системи (понад 5 л), що сприяє подовженню терміну служби самої оливи та підвищує її стійкість до бензину.

До 2-літрового дизельного двигуна слід підходити з великою обережністю та проводити обслуговування після покупки.

Найбільший ризик пов'язаний з покупкою бензинового 1.0 EcoBoost. Це дуже хороший пристрій, якщо він функціональний, але так може й не трапитися.

Ще одна перевага Ford Focus Mk 4 — паливна ефективність. Бензиновий 1.0 EcoBoost зі 125 к.с. витрачає в середньому близько 6,5 л/100 км, а 1,5 EcoBoost приблизно на літр більше. Якщо машини працюють з автоматичною коробкою передач, до витрати палива можна додати від 0,5 до 1 л/100 км.

Дизель 1.5 EcoBlue особливо економний, середня витрата палива становить близько 5-5,5 л/100 км залежно від стилю водіння, але при спокійній їзді по трасі можна знизити до 4 л/100 км. 2-літровий дизель має трохи більший апетит, потребуючи від 6 до 7 л/100 км.

Що може поламатися

Механічні коробки передач безвідмовні, але варто знати, що вони поєднані з двомасовим маховиком.

На жаль, 8-ступеневі автоматичні коробки передач (8F24, 8F35 і 8F40) не ідеальні та є найбільш ризикованою частиною автомобіля. Вони часто ламаються на 150 000-200 000 км. Проблеми виникають через те, що заводська трансмісійна олива не справляється зі своїм завданням, а виробник не рекомендує її замінювати, хоча робити це слід у будь-якому разі.

Обслуговування підвіски Focus відносно дороге. Балкова вісь значно дешевша й за своїми ходовими характеристиками не відрізняється від багатоважільної. Але незалежно від конструкції задньої підвіски, підшипники задніх коліс коштують дуже дорого.

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