Навіщо Ford закриває виробництво свого популярного в Україні авто

Ford Focus. Фото: caranddriver.com

В листопаді 2025 року завершується 27-річна історія культового бюджетного автомобіля Ford Focus. Знищення цієї моделі може бути хорошою новиною для Volkswagen Group, яка продовжуватиме випускати Golf, Octavia, Leon та A3. Toyota Corolla також нікуди не зникне.

Про це повідомив Motor1.

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Чому прощаються з Focus

В компанії вважають це "відходом від бізнесу нудних авто до бізнесу культових автомобілів". Керівники компанії зізнавалися, що такі машини, як Focus, "подобаються багатьом клієнтам", але сувора реальність полягає в тому, що Ford не заробляє достатньо грошей, щоб виправдати майбутні інвестиції.

Тобто компанія має намір зосередитися на високомаржинальних моделях Bronco, Tremor, Raptor та Mustang. Намір полягає в тому, щоб зробити Ford "Porsche для бездоріжжя".

Сумнівна стратегія

Загибель Focus залишить Ford без звичайного автомобіля в Європі, повторюючи стратегію, яка компанія вже реалізує в США: Fiesta, Focus, Fusion й Taurus вийшли з американського ринку кілька років тому.

У 2024 році продажі Ford у Європі знизилися на 17% до 426 307 автомобілів, це був перший повний рік без Fiesta. Частка ринку компанії впала з 4% до 3,3%, поступаючись Kia та Hyundai, причому кожен корейський бренд торік отримав 4,1%.

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