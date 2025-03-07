Зачем Ford закрывает производство популярного в Украине авто

Ford Focus. Фото: caranddriver.com

В ноябре 2025 года завершается 27-летняя история культового бюджетного автомобиля Ford Focus. Уничтожение этой модели может быть хорошей новостью для Volkswagen Group, которая будет продолжать выпускать Golf, Octavia, Leon и A3. Toyota Corolla также никуда не исчезнет.

Об этом сообщил Motor1.

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В компании считают это "отходом от бизнеса скучных авто к бизнесу культовых автомобилей". Руководители компании признавались, что такие машины, как Focus, "нравятся многим клиентам", но суровая реальность заключается в том, что Ford не зарабатывает достаточно денег, чтобы оправдать будущие инвестиции.

То есть компания намерена сосредоточиться на высокомаржинальных моделях Bronco, Tremor, Raptor и Mustang. Намерение заключается в том, чтобы сделать Ford "Porsche для бездорожья".

Сомнительная стратегия

Гибель Focus оставит Ford без обычного автомобиля в Европе, повторяя стратегию, которую компания уже реализует в США: Fiesta, Focus, Fusion и Taurus вышли с американского рынка несколько лет назад.

В 2024 году продажи Ford в Европе упали на 17% до 426 307 автомобилей, это был первый полный год без Fiesta. Доля рынка компании снизилась с 4% до 3,3%, уступая Kia и Hyundai, причем каждый корейский бренд в прошлом году получил 4,1%.

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