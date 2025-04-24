Подержанный Ford Focus четвертого поколения - стоит ли купить

2018 Ford Focus Mk4. Фото: autoexpress.co.uk

Отличные ходовые качества, просторный салон и экономные двигатели — три особенности, которыми последнее поколение Ford Focus гордилось с момента премьеры в 2018 году. Автомобиль вскоре исчезнет из продажи, поэтому стоит рассмотреть, что могут предложить экземпляры с пробегом.

Об этом написал Autokult.

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Что это за автомобиль

Ford Focus Mk 4 2018-2021 годов выпуска до фейслифтинга в кузове хэтчбек имеет длину чуть менее 4,4 м, а универсал — 4,67 м. Колесная база в обоих вариантах одинаковая — 2,7 м.

Focus остается одной из лучших моделей по управляемости в своем классе. Причем речь идет не только о динамичном, но и о ежедневном вождении. Эксперты считают, что ни один другой компакт на рынке не предлагает такого хорошего сочетания комфорта, стабильности и предсказуемости на поворотах.

Еще одно конкурентное преимущество — просторный салон. Спереди и сзади достаточно места даже для очень высоких людей. Он получил больше пространства в основном благодаря лучшей внутренней планировке: более тонкие спинки сидений, меньшие панель приборов и центральный тоннель.

Багажник хэтчбека имеет вместимость от 358 л до 392 л в зависимости от того, есть ли запаска или ремкомплект. Универсал получил багажное отделение от 593 л до 635 л.

К сожалению, качество материалов и изготовления значительно снизились по сравнению с 2018 годом.

Какой двигатель выбрать

Самым интересным двигателем в линейке Focus является 1,5-литровый дизельный двигатель BlueHDI от Stellantis, который был изготовлен в сотрудничестве с компанией Ford. У него есть лишь один серьезный недостаток, связанный с короткой цепью, соединяющей распределительные валы. До подтяжки она имеет ширину 7 мм и подвержена дефектам. Если она сломается, риск серьезного повреждения двигателя огромен. Поэтому сразу после покупки стоит заменить ГРМ на новый.

В целом двигатель пробежит 300 000 км и более. Стоит лишь помнить, что ремень ГРМ подлежит замене каждые 120 000-140 000 км. Также надо следить за состоянием фильтра DPF и контролировать систему SCR.

Среди бензиновых двигателей 1.0 и 1.5 EcoBoost последний с эксплуатационной точки зрения является гораздо более безопасным выбором. Важным преимуществом данного агрегата является большая вместимость смазочной системы (более 5 л), что способствует продлению срока службы самого масла и повышает его устойчивость к бензину.

К 2-литровому дизельному двигателю следует подходить с большой осторожностью и проводить обслуживание после покупки.

Наибольший риск связан с покупкой бензинового 1.0 EcoBoost. Это очень хорошее устройство, если оно функционально, но так может и не случиться.

Еще одно преимущество Ford Focus Mk 4 — топливная эффективность. Бензиновый 1.0 EcoBoost со 125 л.с. расходует в среднем около 6,5 л/100 км, а 1,5 EcoBoost примерно на литр больше. Если машины работают с автоматической коробкой передач, к расходу топлива можно добавить от 0,5 до 1 л/100 км.

Дизель 1.5 EcoBlue особенно экономный, средний расход топлива составляет около 5-5,5 л/100 км в зависимости от стиля вождения, но при спокойной езде по трассе можно снизить до 4 л/100 км. 2-литровый дизель имеет чуть больший аппетит, требуя от 6 до 7 л/100 км.

Что может поломаться

Механические коробки передач безотказны, но стоит знать, что они совмещены с двухмассовым маховиком.

К сожалению, 8-ступенчатые автоматические коробки передач (8F24, 8F35 и 8F40) не идеальны и являются наиболее рискованной частью автомобиля. Они часто ломаются на 150 000-200 000 км. Проблемы возникают из-за того, что заводское трансмиссионное масло не справляется со своей задачей, а производитель не рекомендует его заменять, хотя делать это следует в любом случае.

Обслуживание подвески Focus относительно дорогое. Балочная ось значительно дешевле и по своим ходовым характеристикам не отличается от многорычажной. Но независимо от конструкции задней подвески, подшипники задних колес стоят очень дорого.

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