Какие производители имеют наибольшее количество дефектов авто в 2025 году

Бренды с наибольшим количеством дефектов авто в 2025 году
Отзыв производителем автомобиля свидетельствует, что транспортное средство может быть опасным для его владельца. Потребители, чтобы избежать неприятностей, должны знать, какие производители на середину июня 2025 года имели больше всего зарегистрированных отзывов в NHTSA.
Об этом написал Finance Buzz.
Ford
- Отзыв: 78
Компания осуществила огромное количество отзывов, которые потенциально затрагивают 4 077 633 автомобиля.
Самой большой проблемой является электрическая система, которая была предметом 18 отзывов. Самый значительный из них коснулся 272 817 автомобилей и касается неисправного аккумулятора, который может привести к потере мощности двигателя.
Volkswagen
- Отзыв: 15
Эти отзывы потенциально коснулись 612 975 автомобилей. В прошлом году было только семь отзывов, больше всего из которых связано с проблемой утечки топлива.
Chrysler
- Отзыв: 15
Самый значительный отзыв касается неисправных изображений с камеры заднего вида и потенциально коснется 235 640 автомобилей.
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Mercedes-Benz
- Отзыв: 13
Всего 130 661 автомобиль немецкого автопроизводителя потенциально пострадал от этих отзывов.
Самый большой отзыв коснулся 92 851 авто и касается задней стойки кузова, которая обеспечивает недостаточную защиту при столкновении.
General Motors
- Отзыв: 12
Эти отзывы потенциально касаются 814 409 автомобилей. Самым значительным отзывом автопроизводителя в прошлом году была проблема с замком задних дверей, которая могла привести к их открытию во время движения автомобиля.
Honda
- Отзыв: 12
Из всех этих отзывов японский автопроизводитель опубликовал три, каждый из которых касается более 150 000 автомобилей. Они касались неисправных фар, отказа педали тормоза и проблем с программным обеспечением, которая могла привести к остановке двигателя.
В целом отзывы потенциально коснулись 729 344 автомобилей Honda.
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