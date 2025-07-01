Как Nissan почти догнал Lexus и опередил Toyota

2025 Nissan Kicks Фото: caranddriver.com

Известная консалтинговая компания JD Power провела очередной масштабный опрос владельцев новых автомобилей. По результатам исследования Lexus имеет самый высокий общий рейтинг по начальному качеству, а Nissan — среди брендов массового рынка.

Результаты исследования опубликованы на сайте компании.

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Проблемы, связанные с дефектами и неисправностями, больше распространены среди автомобилей премиум-класса, чем среди аналогов с массового рынка. Внешний вид является самой большой областью разногласий, причем автомобили премиум-класса имеют в среднем на 4,2 больше проблем, чем автомобили массового рынка.

Гибридные авто с подзарядкой от сети (PHEV) имеют в среднем больше проблем, чем в аналогичных электромобилях (BEV) — 237 проблемы на 100 авто против 212 PP100. Бензиновые машины и классические гибриды (HEV) имеют меньше проблем, чем PHEV и BEV — соответственно 184 PP100 и 196 PP100.

Запуски новых моделей составляют наибольшее количество проблем (203 PP100) еще с 2020 года. Из 18 новых моделей, выпущенных в этом году, только две имеют меньше проблем, чем в среднем по соответствующему сегменту.

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Рейтинг надежности JD Power 2025

Инфографика: jdpower.com

Lexus является брендом с самым высоким общим рейтингом по начальному качеству с оценкой 166 PP100. Среди премиальных брендов Jaguar (175 PP100) занимает второе место, а Genesis (183 PP100) — третье.

Среди массовых брендов Nissan занимает самое высокое место с оценкой 169 PP100. Hyundai (173 PP100) — на втором, замыкает тройку Chevrolet (178 PP100).

Материнская корпорация, которая получила больше всего наград на уровне моделей — General Motors Company (пять наград), за ней следуют Ford Motor Company (четыре) и Honda Motor Company (три).

Среди брендов Ford получает больше всего наград в различных сегментах (четыре), за ним следует Chevrolet (три). Volkswagen AG имеет одну модель с самым высоким общим рейтингом в целом — Porsche 911 (116 PP100).

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