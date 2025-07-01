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Головна Авто Чому Nissan наздоганяє Lexus та випереджає Toyota

Чому Nissan наздоганяє Lexus та випереджає Toyota

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 01:20
Як Nissan майже наздогнав Lexus та випередив Toyota
2025 Nissan Kicks Фото: caranddriver.com

Відома консалтингова компанія JD Power провела чергове масштабне опитування власників нових автомобілів. За результатами дослідження Lexus має найвищий загальний рейтинг за початковою якістю, а Nissan — серед брендів масового ринку.

Результати дослідження опубліковані на сайті компанії.

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Проблеми, пов'язані з дефектами та несправностями, більше поширені серед автомобілів преміумкласу, ніж серед аналогів з масового ринку. Зовнішній вигляд є найбільшою областю розбіжностей, причому автомобілі преміумкласу мають в середньому на 4,2 більше проблем, ніж автомобілі масового ринку.

Гібридні авто з підзарядкою від мережі (PHEV) мають в середньому більше проблем, ніж в аналогічних електромобілях (BEV) — 237 проблеми на 100 авто проти 212 PP100. Бензинові машини та класичні гібриди (HEV) мають менше проблем, ніж PHEV та BEV — відповідно 184 PP100 та 196 PP100.

Запуски нових моделей становлять найбільшу кількість проблем (203 PP100) ще з 2020 року. З 18 нових моделей, випущених цьогоріч, лише дві мають менше проблем, ніж у середньому по відповідному сегменту.

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Рейтинг надійності JD Power 2025

Оцінка якості автомобільних брендів 2025 року від JD Power.
Інфографіка: jdpower.com

Lexus є брендом з найвищим загальним рейтингом за початковою якістю з оцінкою 166 PP100. Серед преміальних брендів Jaguar (175 PP100) посідає друге місце, а Genesis (183 PP100) — третє.

Серед масових брендів Nissan посідає найвище місце з оцінкою 169 PP100. Hyundai (173 PP100) — на другому, замикає трійку Chevrolet (178 PP100).

Материнська корпорація, яка отримала найбільше нагород на рівні моделей — General Motors Company (п'ять нагород), за нею йдуть Ford Motor Company (чотири) та Honda Motor Company (три).

Серед брендів Ford отримує найбільше нагород у різних сегментах (чотири), за ним йде Chevrolet (три). Volkswagen AG має одну модель із найвищим загальним рейтингом загалом — Porsche 911 (116 PP100).

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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