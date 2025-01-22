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Чому в Україні різко зріс попит на авто з США

22 січня 2025 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
В Україні спостерігається бум купівлі автомобілів з США
Імпортовані автомобілі. Фото: wah.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

У 2024 році українці активно купують вживані автомобілі з США. За даними статистики, протягом минулого року в країну було ввезено майже 41 700 вживаних легковиків, що становить 19% від загальної кількості вперше зареєстрованих легкових авто в Україні.

Про це повідомив Укравтопром.

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Попит на вживані автомобілі з США у порівнянні з 2023 роком зріс на переконливі 46%. Це свідчить про висхідний інтерес українців до американського автотранспорту. При цьому середній вік таких машин становить 5,8 року, що робить їх привабливими для вітчизняних покупців, позаяк поєднують помірну ціну та стабільну якість. 

Серед найпопулярніших марок, які українці обирають, можна виділити Tesla, Ford, Jeep та Volkswagen. Ці автомобілі не лише мають гарні експлуатаційні характеристики, але й довіру споживачів завдяки своїй надійності та місткості. 

ТОП-5 вживаних авто з США в Україні

  1. Tesla Model 3 — 4521 одиниця;
  2. Tesla Model Y — 3984 од.;
  3. Ford Escape — 2747 од.;
  4. Jeep Cherokee — 2492 од.;
  5. Volkswagen Passat — 2344 од.

Структура авто з США за типом силової установки

  • бензинові — 45%
  • електромобілі — 36%
  • гібридні авто — 7%
  • автомобілі з ГБО — 6,5%
  • дизельні — 5,5%

Раніше ми писали, які вічні позашляховики Toyota з пробігом можна купити в США за копійки. Також експерти пояснили, чи варто брати американський вживаний кросовер за 85 000 грн.

США авто Україна автомобіль продаж авто вживані авто

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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